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她坐輪椅搭公車　竟被司機嘲諷「你身障人士，就要待在家啊」

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生活中心／綜合報導

台中市一名張姓女子投訴說，自己是身心障礙人士，她日前搭乘某一間客運時，儘管司機有幫忙放鐵板協助上車，但上車後司機卻開始數落她，還叫她知道自己是身障，就不要常出門待在家裡，她聽了無法接受、質疑司機對她人身攻擊，結果司機卻變本加厲情緒失控，氣得她決定投訴客運公司及媒體。

張女表示自己是身障人士行動不便，出門都必須依靠輪椅行動，日前她在台中搭乘客運的經驗，更是讓她沮喪又難過，因此自己的身體狀況被人拿來攻擊，氣得她立刻拿出手拍下跟司機的對話，儘管影片中已經聽不出司機攻擊的口吻，但司機的語氣明顯有點不太耐。

▲▼身心障礙者搭公車 爆遭駕駛譏笑怎不待在家！（圖／東森新聞）

▲身障人士搭公車示意圖。（圖／東森新聞）

張女還原當時情況說：「我說，司機先生不好意思，要麻煩你了。司機就說，你是身障人士，你就要待在家裡呀，諸如此類的話」、「我就說，先生你這樣說的話，就是拒載的意思嗎？」表示當時的場面讓她真的很生氣，難道身心障礙人士搭乘公車，都要被接受侮辱嗎。

一般來說，公車司機看到身心障礙者要上車，第一步驟都要協助放下腳踏板，等上車後再幫忙輪椅掛上勾子固定；張女表示，當時司機有放腳踏板，但卻忘記幫綁安全帶。對此，其他司機同事幫忙緩頰說，「其實很多身心障礙人士都會說不要綁」，「還有些不好綁，怕耽誤大家的時間。」

▲▼身心障礙者搭公車 爆遭駕駛譏笑怎不待在家！（圖／東森新聞）

▲張女只希望自己說出經驗，能夠提醒大眾身心障礙人士的難處，希望能夠得到相等對待。（圖／東森新聞）

其實過去也曾經發生過類似的情況，身心障礙者搭公車的確遇到不少問題。像曾經有身障者連續好幾次對公車招手，但是公車司機都假裝看不見；這次張女搭乘公車的不愉快經驗，雖然無證據顯示誰對誰錯，但她只希望自己說出經驗，能夠提醒大眾身心障礙人士的難處，希望能夠得到相等對待。

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關鍵字：身障,輪椅,公車,客運

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