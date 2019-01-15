　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

杜魯道轟中方無視外交豁免　華春瑩籲：認真學國際法「勿貽笑大方」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）日前表示，中國任意和不公正的拘押兩名加拿大公民，其中前外交官康明凱（Michael Kovrig）被拘押，中方並未尊重外交豁免權。大陸外交部發言人華春瑩14日呼籲，「有關人士表態前，先認真研究國際法，不要似是而非、貽笑大方」。

華春瑩表示，中國有關部門依法辦案，所謂中方「任意」拘押加方公民的指責是毫無根據的；豁免的問題，「我想建議加方有關人士表態前，首先認真學習和研究《維也納外交關係公約》和國際法，不要似是而非、貽笑大方。」

▲▼華春瑩。（圖／翻攝中國外交部官網）

▲華春瑩。（圖／翻攝大陸外交部官網）

她指出，不管從何種角度看，康明凱都不具有《維也納外交關係公約》規定的外交豁免權，更不是現任外交官，還是持普通護照、商務簽證來華，也「是因為涉嫌從事危害中國國家安全的活動而被中方有關國家安全機關依法採取強制措施，根據《維也納外交關係公約》及國際法，不享有豁免權。」

關於加拿大稱「所有國家都需尊重司法獨立」。華春瑩諷刺，「加方這句話說得非常對，它應首先拿出實際行動，來證明自己是司法獨立的。」

▲▼加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）在中國被捕。（圖／路透）

▲加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）。（圖／路透）

據外媒報導，杜魯道11日表示，中國任意和不公正的拘押兩名加拿大公民，且其中一案顯示了對外交豁免權的不尊重。他同時把此事與加拿大拘捕孟晚舟進行比較，強調「加拿大是應美國的引渡要求，依法逮捕孟晚舟，並以『清晰、透明、嚴格』的方式完成了自己的義務。」

另外，大陸駐加拿大大使盧沙野日前也投書媒體痛批，西方一些國家總是對中國採取雙重標準，總結還是歸咎於「白人優越論」在作祟，而所做所為更是對法治的嘲弄和踐踏。

▲▼盧沙野發表文章。（圖／翻攝陸駐加大使館官網）

▲盧沙野發表文章。（圖／翻攝陸駐加大使館官網）

►►西方向中施壓　中國大使轟加拿大「雙標」、「白人優越論」作祟

►►盧沙野文章引發議論　陸外交部：可能戳到某些人的痛處！
 

ET快訊
快訊／監察院通過彈劾管中閔：「國內兼職」違法
國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽「噁心」
阿弟失業3年財產剩3元！Mei生日卻送他40萬重機「原因太偉

關鍵字：加拿大總理杜魯道,Justin Trudeau,華春瑩,維也納外交關係公約,國際法,康明凱,Michael Kovrig,外交豁免權

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

廣州開放台胞申報金融人才　最高補貼455萬

2018年陸GDP數據出爐！首個加入「9萬億俱樂部」的是...

杜魯道轟中方無視外交豁免　華春瑩籲：認真學國際法「勿貽笑大方」

加方反對公民走私毒品遭判死　環時：中國法律就不是法律？

影／自家黑格力犬走失…他偷朋友黃狗「把毛染黑」：怕露餡

華聞快遞／廣東首例非洲豬瘟疫區解除封鎖

波蘭公家機關考慮禁用華為　陸外交部：無理打壓

月球上的「棉花發芽」了！　嫦娥四號完成首次月面生物實驗

登陸推小港、虹橋直飛　葉匡時：陳其邁會盡力幫助高雄

福建今年力推金馬「新四通」　加大台青「同等待遇」給予力度

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

陳立農手機講一半掉水裡　薛凱琪一看沒事再扔第二次！

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完..

聲林之王生存週記之羅志祥導師履歷CHECK

廣州開放台胞申報金融人才　最高補貼455萬

2018年陸GDP數據出爐！首個加入「9萬億俱樂部」的是...

杜魯道轟中方無視外交豁免　華春瑩籲：認真學國際法「勿貽笑大方」

加方反對公民走私毒品遭判死　環時：中國法律就不是法律？

影／自家黑格力犬走失…他偷朋友黃狗「把毛染黑」：怕露餡

華聞快遞／廣東首例非洲豬瘟疫區解除封鎖

波蘭公家機關考慮禁用華為　陸外交部：無理打壓

月球上的「棉花發芽」了！　嫦娥四號完成首次月面生物實驗

登陸推小港、虹橋直飛　葉匡時：陳其邁會盡力幫助高雄

福建今年力推金馬「新四通」　加大台青「同等待遇」給予力度

台東縣政府招募文化志工　即日起至3月31日止報名

陳喬恩爆結婚！　對象是緋聞傳2年的「他」…本人回應了

中職／藤田学客座投教　林威助盼日式風格幫助潛力投手

比賽拍肉肉！老公喬5分鐘…她隨手「喀擦」5秒完勝　千人認證：一看就餓了

快訊／監察院通過彈劾管中閔：「國內兼職」違法

喚醒內心深處的少女心！粉紅「蕾絲蜜粉」裡面篩網上竟然有蝴蝶

「單手插口袋騎車」綠燈10秒被擊落　騎士跪姿跌坐又彈起來

面臨困難挑戰　SpaceX宣布裁員10%

卸任後第1天　賴清德傳圓臉、M字瀏海舊照給蕭美琴

求親民黨團多幫忙　蘇貞昌「哇第二次做了啦、是內行不是外行」

大陸熱門新聞

加國男走私毒品　陸重審判死

偷40隻賽鴿煮火鍋　知道價格超..

即／福州男持刀橋上揮砍　1死1..

買中國製造的錢　最終都回到美企

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

1年之後的「冰花男孩」過得如何..

故宮出借東京《祭姪文稿》引反彈

「脊傷醫」連開2台手術暈倒

葉匡時登陸引資推小港虹橋直飛

赴陸教書　教授：台灣腔是最大挑..

兒發燒42度　媽媽主管：不准請..

200年死不來往！「世仇村」迎..

蒙古4省首爆非洲豬瘟　250生..

華為員工涉諜　陸籲波方安排探視

更多熱門

相關新聞

加反對販毒判死　環時：中國就沒法律？

加拿大籍被告人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）14日被大連市中級人民法院一審判處死刑，這是此案被遼寧省高級人民法院發回重審後，大連市中院另組合議庭並公開審理後的新判決。對此，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也在當晚迅速回應，中國法院的判決是「武斷的」。

波蘭公家機關考慮禁華為　陸外交部回應

華為員工涉諜　陸籲波方安排探視

加外交官探望史佩弗　籲北京放人

2加國公民中國涉罪！最高檢：調查中

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

即肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死

買好市多除霉劑！回家一噴…效果驚呆網

孫安佐4天破百萬變宅王！狄鶯終於出聲

沈玉琳老婆胸部發現硬塊　醫疑罹乳癌

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆看姊弟吵翻

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔越緊

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

外國人逛士林夜市　買小袋水果400元飛走

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

鐵棍打3下　肉圓爸家暴影片再曝

吳宗憲名車「停車場被撞爛」！砰一聲30萬飛了

加國男走私毒品　陸重審判死

國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽噁心

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

《皓鑭傳》「1周8集」首播日曝光

更多

最夯影音

更多

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面