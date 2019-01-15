杜魯道轟中方無視外交豁免　華春瑩籲：認真學國際法「勿貽笑大方」

▲▼ 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）日前表示，中國任意和不公正的拘押兩名加拿大公民，其中前外交官康明凱（Michael Kovrig）被拘押，中方並未尊重外交豁免權。大陸外交部發言人華春瑩14日呼籲，「有關人士表態前，先認真研究國際法，不要似是而非、貽笑大方」。

華春瑩表示，中國有關部門依法辦案，所謂中方「任意」拘押加方公民的指責是毫無根據的；豁免的問題，「我想建議加方有關人士表態前，首先認真學習和研究《維也納外交關係公約》和國際法，不要似是而非、貽笑大方。」

▲華春瑩。（圖／翻攝大陸外交部官網）

她指出，不管從何種角度看，康明凱都不具有《維也納外交關係公約》規定的外交豁免權，更不是現任外交官，還是持普通護照、商務簽證來華，也「是因為涉嫌從事危害中國國家安全的活動而被中方有關國家安全機關依法採取強制措施，根據《維也納外交關係公約》及國際法，不享有豁免權。」

關於加拿大稱「所有國家都需尊重司法獨立」。華春瑩諷刺，「加方這句話說得非常對，它應首先拿出實際行動，來證明自己是司法獨立的。」

▲加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）。（圖／路透）

據外媒報導，杜魯道11日表示，中國任意和不公正的拘押兩名加拿大公民，且其中一案顯示了對外交豁免權的不尊重。他同時把此事與加拿大拘捕孟晚舟進行比較，強調「加拿大是應美國的引渡要求，依法逮捕孟晚舟，並以『清晰、透明、嚴格』的方式完成了自己的義務。」

另外，大陸駐加拿大大使盧沙野日前也投書媒體痛批，西方一些國家總是對中國採取雙重標準，總結還是歸咎於「白人優越論」在作祟，而所做所為更是對法治的嘲弄和踐踏。

▲盧沙野發表文章。（圖／翻攝陸駐加大使館官網）

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