康明凱、史派佛被拘留最新情況！　最高檢：調查符合程序

▲康明凱（Michael Kovrig）（右）與史派佛（Michael Spavor）（左）目前正在拘留中。（圖／翻攝自推特@mpspavor／國際危機組織Crisis Group）

大陸中心／綜合報導

國務院新聞辦公室3日舉行新聞發布會，面對記者提問日前被拘留的2名加拿大公民──康明凱（Michael Kovrig）和史派佛（Michael Spavor），最高人民檢察院檢察長、首席大檢察官張軍表示：「按照中國法律，他們正在被調查階段。」

▲最高人民檢察院檢察長、首席大檢察官張軍出席新聞發布會。（圖／翻攝自中國網）

綜合陸媒報導，對於2名加拿大公民何時會被中國政府正式起訴，張軍回應說，康明凱和史派佛各自違反了中國法律規定，正在接受的調查符合程序，辦理案件的過程也都是嚴格按照法律規定，並無違法調查。

加拿大前外交官、國際危機組織高級顧問康明凱於2018年12月12日由加拿大官方證實在中國被捕。他任職的國際危機組織日前表示，正在尋求獲得更多有關康明凱的消息，並希望他能盡快獲釋。

▲史派佛被捕一案由大陸外交部發言人陸慷證實。（圖／CFP）

報導指出，加拿大商人史派佛則在2018年12月10日因涉嫌從事危害中國國家安全活動被捕，大陸官方在12月13日證實。史派佛經營一家「長白山（朝鮮半島稱白頭山）文化交流」公司，提供北韓旅行服務，並自稱與北韓政府高層關係友好，因曾幫助前NBA球星羅德曼（Dennis Rodman）訪問北韓而出名。