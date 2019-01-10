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西方向中施壓　中國大使轟加拿大「雙標」、「白人優越論」作祟

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▲▼盧沙野發表文章。（圖／翻攝陸駐加大使館官網）

▲盧沙野發表文章痛批加拿大。（圖／翻攝陸駐加大使館官網）

大陸中心／綜合報導

中國駐加拿大大使盧沙野9日在國會山莊時報（The Hill Times）署名發表文章，以「不要讓傲慢與偏見蒙蔽了雙眼和靈魂」為題，指控某些西方勢力習慣傲慢地對中國採取雙重標準，總結還是歸咎於「西方中心論」和「白人優越論」在作祟，而法治只是他們實現政治目的的工具，所做所為是對法治的嘲弄和踐踏

盧沙野指出，兩名加拿大公民日前因涉嫌從事危害中國國家安全活動，被中方依法採取強制措施。「一些加媒及人士紛紛指責中方做法是「任意拘押」，要求「立即放人」，根本無視中國司法主權。而之前加方受美方指使，無端拘捕中國公民孟晚舟女士時，同樣的人卻發表不一樣的言論，都稱『加方拘捕在機場轉機的中國公民是依法行事』」。

「在一些人眼中，似乎只有加拿大公民才應享有人道主義待遇，他們的人身自由才可寶貴，中國人則不配」。盧沙野強調，在中方要求釋放孟晚舟，切實保障她的正當權益時，一些精英人士稱加拿大為「法治國家」，要「依法行事」，但當加國公民在中國違法被拘押時，他們只會蠻橫的要求放人。在他們眼中似乎，「加拿大的法律才要遵守，中國的法律則不值得尊重」。

▲▼大陸駐加拿大大使盧沙野。（圖／路透）

▲大陸駐加拿大大使盧沙野。（圖／路透）

對於外界說中國抓了兩個加拿大人，以報復加方拘捕孟晚舟女士，這是中國對加拿大的霸凌。盧沙野回應，「在一些人眼裡，中國的任何自衛行動都是對加拿大的侵犯。『當別人打你的左臉時，你要把右臉伸過』，他們這樣對我們說。然而，我從來沒見過他們自己這樣做過」。

他更表示，「加拿大拉上美、英等個別國家就以『國際社會』的名義向中國施壓，要求中方『放人』。難道屈指可數的幾個西方國家就能代表『國際社會』嗎？在動輒以『國際社會』自居的某些人眼裡，非西方國家都不是國際社會成員，國際事務也只有他們這幾個國家說了才算」。

盧沙野同時表示，某些加拿大人在沒有證據的情況下大肆炒作「華為受中國政府控制」，對加等西方國家安全「構成威脅」。他痛斥，「他們都對有關國家設立的『棱鏡計劃』、『方程式組織』和『梯隊系統』全球間諜網路『選擇性失明』」，「中國在製定國家安全和情報法時，大量借鑒了美國、加拿大和其他西方國家的相關法律條文。同樣的事情西方國家做叫『維護國家安全』，中國做就是『從事間諜活動』。這是什麼邏輯？」

最後，他強調，「某些人之所以習慣於傲慢地採取雙重標準，歸根結底還是『西方中心論』和『白人優越論』在作祟，法治只不過是他們實現政治目的的工具，是在國際上推行霸權主義的遮羞布罷了，而他們的所做所為不是對法治的尊崇，恰恰是對法治的嘲弄和踐踏」。

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關鍵字：盧沙野,大陸駐加拿大大使,北美要聞

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