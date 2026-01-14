父母老了會找「最不受寵的子女照顧」！過來人揭殘酷真相　爆共鳴

▲父母通常會找「較不受寵愛」的子女來照顧自己。（示意圖／pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

益智節目《全民星攻略》近日分享一則與養老、家庭關係相關的冷知識，題目為「父母通常會拜託哪個子女來照顧自己的晚年」，選項包含賺最少的、最不受寵的及跟伴侶關係最差的，答案為「最不受寵的」，讓現場來賓驚訝不已。貼文曝光，有年輕人給出心痛的原因，「受寵的捨不得他們做任何一點事。」

養老照顧竟找「最不受寵的」 網曝殘酷原因



益智節目《全民星攻略》在Threads發文，多年前節目中有一道題目再次被翻出，「父母通常會拜託哪個子女來照顧自己的晚年」，選項分別為「A.賺最少的」、「B.最不受寵的」及「C.跟伴侶關係最差的」。藝人聶雲直覺選擇「C.跟伴侶關係最差的」，結果答案揭曉後被判定答錯；前精神科醫師孔繁錦則選擇「B.最不受寵的」，成功答對。

孔醫師在答題時分析，可能與父母進入晚年後的心理狀態有關，晚年時想彌補過去的缺憾，因此可能把過去相對不被寵愛的孩子叫到身邊，希望能彌補早年的缺憾。

「補償」說法引爭議 網：是因為不心疼

貼文曝光後，網友對「補償」說法有不同的想法，認為真正原因並非彌補，而是照顧長輩負擔沉重，才會挑選不受寵的孩子承擔，「可以大小聲任意使喚，因為不會心疼」、「父母不會讓他們疼愛的孩子出錢或是出力，甚至於連家產也是給疼愛的」、「寵的才捨不得麻煩到，還會跟不受寵的說，你比較有能力就擔待一點」。還有網友表示，「我就是，而且我上有哥哥下有弟弟，怎樣都沒我的份，爛事才找我」。

另外，有網友分析，「10年前就有文章寫過日本研究，父母心中都有一個犧牲他的未來與人生也沒有關係的子女......他們要長照就是挑那一個！」