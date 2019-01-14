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徵信社派3男拐小三結婚26天　女醫生半年噴4149萬「夫又跑了」

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記者黃翊婷／綜合報導

台中蔡姓女醫生發現鍾姓丈夫疑似外遇，2011年4月找上徵信社幫忙想辦法，卻反而被當成「盤子」狠敲4149萬元，雖然小三後來嫁給徵信社安排的男子，但離婚後又與丈夫「復合」，她這才驚覺不對勁，憤而提告詐欺。

蔡女為了挽回婚姻，2011年4月打電話到雜誌刊登的徵信社詢問，並與邱姓女業務經理相約碰面，一開始先繳交3萬元的調查費，後來對方一查發現外遇的可能性極高，加上她非常想要挽回丈夫的心且家境富裕，結果反而變成「詐財」的對象。

「人車合一」94爽！赤腳開車好舒服　但安全性呢？（圖／達志／示意圖）

▲蔡女發現丈夫外遇，自己卻成了徵信社眼中的肥羊，損失4149萬元。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

徵信社張姓副總經理建議蔡女設局，找帥哥與王女交往、結婚，這樣小三自然就會離開，並藉機收取50萬元的費用，3個月後再以要買鑽戒為由索討176萬元；接著，邱女與張男又騙稱，男友一號要帶小三到柬埔寨，一旦出國就會在當地住下來，這次一開口就要860萬元，相當於購屋費以及往後的生活費。

蔡女起初相信這樣做就能一勞永逸，但匯錢後發現根本是被坑了，氣得跑到徵信社理論，沒想到又反過來被說服，改派男友二號假冒成珠寶商出擊，並支付1000萬元的費用；後來聽聞王女前往泰國找因廟下蠱想害她，於是再拿出260萬元解蠱，無奈還是沒有成功把小三趕走。

▲水晶球，神鬼傳說，詛咒，預言。（圖／視覺中國CFP）

▲徵信社人員誆騙蔡女被小三下蠱。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

同年9月張男派出男友三號去「誘惑」王女，對方總算答應結婚，聘金、鑽戒加上婚宴的開銷總計1000萬元，都是由蔡女買單，完婚後再收取100萬元的酬謝紅包，只是這段婚姻來得快去得也快，才當了26天的夫妻就破局離婚，女方再度與蔡女丈夫搭上線。

巧合的是，徵信社人員為了爭奪錢財起了內鬨，邱女乾脆帶著丈夫一起去拜訪蔡女，批評黃姓同事收錢不辦事，她可以再幫忙找男友四號，把王女騙到大陸，但得再支付800萬元的費用。著急的蔡女一聽連忙掏錢，但2012年8月發現丈夫依舊和小三在一起，這才醒悟可能受騙，氣得向台中地檢署提告。

▲▼婚禮、結婚、婚禮示意圖、結婚示意圖 。（圖／CFP）

▲王女後來與徵信社派出的男友三號結婚，但只維持26天就離婚。

雖然涉案的徵信社人員皆否認詐騙，但王女作證表示，在2011年4月到10月間確實有自稱珠寶商的男子前來追求，但曖昧期間沒有收到任何禮物，至於結婚26天的無緣丈夫每次都是搭高鐵或客運來約會，吃飯最多也只是1000多元的鐵板燒，同樣沒有送禮物，結婚時的1克拉鑽戒價值約30萬元，婚後也只給了5萬元的生活費。

台中地院法官根據王女的證詞認定徵信社坑騙蔡女，金額為3490萬元（受害女醫生稱損失4149萬元），依共同詐欺取財罪分別判處黃男、邱女、張男以及邱女丈夫5年6月、3年6月、4年以及1年8月；4人及檢方都提出上訴，但被台中高分院法官駁回，僅邱女丈夫有與女醫生達成和解，二審改判緩刑3年，全案仍可上訴。

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關鍵字：詐欺罪,婚外情

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