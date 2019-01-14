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肉圓爸被打到送醫　宅神嘆：私刑正義變成唯一Happy Ending

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▲▼肉圓惡爸被揍到送醫！網肉搜「在哪間醫院」警申請家暴令。（圖／爆料公社）

▲林男因為一顆肉圓家暴妻兒，反而被網友肉搜到住家打傷。（圖／爆料公社）

網搜小組／綜合報導

新北市蘆洲「肉圓沒加辣」家暴事件，林姓父親13日晚間被打傷送醫，2名闖入住處動手的網友14日一早被警方依社會秩序維護法送辦。經常在臉書評論時事的宅神朱學恒則轉貼新聞感嘆，「私刑正義已經變成我們能看到的、唯一的Happy Ending了。」

42歲的林父不滿妻兒去買晚餐的肉圓卻沒有加辣，酒後氣得用啤酒鋁罐毆打12歲的兒子，就算孩子連喊20多次對不起仍不罷休，甚至對妻子勒脖拖行，導致兩人頭部、肩膀受傷瘀青，12日送往新光醫院治療；但施暴的影片在網路上流傳開後，2名網友13日肉搜出林家，並趁著他應門時衝上前痛毆，直到上救護車前都是一路被追著打。

而朱學恒13日晚間就在臉書轉貼林男挨打送醫的新聞感嘆，「不知道從何時開始，這種私刑正義已經變成我們能看到的、唯一的Happy Ending了」；網友們也在PO文底下留言表示，「如果我是打人的鄉民之一，被告上法院之後只會只說一句，如果法律有用，我不會打人」、「我是醫生的話就在他傷口上加辣」。

▲▼肉圓炒辣椒。（圖／翻攝曾明傑直播粉絲團、黑色豪門）

▲氣憤的民眾在林男家外面炒辣椒，揚言整鍋請他吃。（圖／翻攝曾明傑直播粉絲團、黑色豪門）

關於私刑的爭論，館長陳之漢分別在直播影片和臉書PO文評論，他並不鼓勵以暴制暴，但就像菩薩有羅漢像一樣，有時是必要之惡，「不用霹靂手段，怎顯菩薩心腸」，況且台灣1年有申報的家暴案件高達5萬多件，沒申報的更多，「試問會造成人民憤怒，不就是人民根本不相信法律、法律保護不了人民嗎？人民憤怒這只是剛開始而已。」

至於受害母子的安置問題，蘆洲警方表示，已經通報兒少保護及高風險家庭，母子倆對林男也提出傷害告訴，同時聲請緊急保護令，目前已移往安全的處所，但涉嫌動手的2名網友則被依違反社會秩序維護法；由於林男之後會再另尋住處，且暫時不會返家，為了避免造成社區安寧的壓力，也希望民眾能理性，別再前往住處關心，警方會全力處理整起案件。

▼林男被一根辣椒甩巴掌。（圖／翻攝黑色豪門企業）

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關鍵字：肉圓,家暴,私刑,朱學恒

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