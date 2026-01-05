快訊／苗栗30歲獨子半夜開車外出　撞磚牆、電桿噴飛草叢爆頭亡

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮台1線路段今（5）日凌晨發生驚悚的死亡事故。李姓男子駕駛小型轎車高速行駛時，原因不明高速失控騰空約20公尺後，撞倒一片厚實的磚牆後，再撞斷一根直徑約20公分的電桿，李男甩出車外，頭骨碎裂、當場慘死，肇事原因正由警方調查中。

▲苗栗縣通霄鎮發生驚悚死亡事故，轎車高速失控騰空飛撞磚牆和電桿，駕駛甩出車外慘死。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方調查，今天凌晨0時38分許接獲報案，指通霄鎮台1線138.5公里、五南里路段，發生轎車自撞事故，駕駛彈飛車外無法動彈，警方據報前往處理、維護交通秩序，救護人員抵達時，在路外草叢內發現李姓男駕駛（30歲），因頭骨碎裂、當場傷重慘死。由於現場一片狼籍，天色昏暗，警方漏夜耗費約3小時才完成採證初步調查工作。

蔡姓民眾報案指稱，半夜在住家聽到外面有很大聲的碰撞聲，摸黑到外面查看，發現1輛藍色轎車嚴重毀損在路外，但車內找不到駕駛蹤影；後續消防局救護人員才在旁邊草叢堆發現駕駛李姓男子，查看李男傷勢後，確認因頭骨碎裂已明顯OHCA，故未對其實施心肺復甦等救護，而且無法對其實施酒測，今天報請檢察官相驗釐清死因。

警方調查，李姓男子目前待業中，有2名姊姊、為家中獨子，為何半夜駕車出門？媽媽等家人都不清楚。據指出，李男在事故地點前，轎車先失控往左偏移，他急忙打方向盤拉回後，轎車急劇往右失控打滑，撞到路肩有落差排水溝後，騰空彈飛約20公尺後，先撞毀一片住家圍牆後，再往前撞斷一根直徑約20公分電桿，轎車再反彈回草叢。