花蓮5月大嬰罹腦膜炎轉院台大　母求禮讓救護車：救救我的孩子

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花蓮一名媽媽13日深夜11點多在臉書社團「花蓮人」PO文聲稱，她5個月大的兒子罹患腦膜炎、敗血性休克合併多重器官衰竭，14日上午9點要從慈濟醫院搭救護車轉往台大醫院，希望大家在路上看到救護車能禮讓，好讓寶寶可以順利抵達。PO文一出很快引起網友熱烈迴響，甚至有好心人衝到木柵分隊，直接把這個消息向國道警察說明。

▲男童母親的友人在臉書PO出祈禱文。（圖／翻攝自Facebook／花蓮同鄉會）

陳姓女網友13日在臉書「花蓮同鄉會」PO出一篇祈禱文，內容提到，一名5歲男童12日因為高燒不退送往花蓮慈濟醫院，檢查得知罹患腦膜炎、敗血性休克合併多重器官衰竭，加上血壓值偏低仍處於昏迷的狀態，入院後就住在隔離加護病房，希望大家幫忙集氣，祝福朋友的孩子能早日康復。

就在文章公開後7個小時，男童的母親在個人臉書貼出一張照片，孩子已經在當日晚間10點35分進入手術房；她也在臉書社團「花蓮人」PO文表示，由於兒子14日上午9點多會從慈濟醫院搭救護車轉往台大醫院，擔心星期一車流量會比較大，所以想請各位爸爸、媽媽幫忙分享，希望大家遇到救護車時禮讓一下，好讓寶寶可以順利抵達醫院，短短1小時就吸引400多名網友分享。

▲母親希望民眾如果在上述時間、路段遇到救護車能幫忙留意禮讓，好讓孩子能順地抵達醫院。（圖／翻攝自Facebook／花蓮人）

這名母親的文章一夜之間傳遍宜蘭人的社團，有熱心網友看到之後乾脆直接衝到木柵分隊，向國道警察說明狀況，只是整個情況涉及到個資法，還是需要跟家屬聯絡上，國道警方才能進一步幫忙，「我們盡力協助，能做的只有這些」。

據了解，目前男童家屬已經與國道警察聯繫上，也讓擔心了一整晚的網友們都鬆了一口氣，紛紛在母親的臉書留言鼓勵，「希望大家的力量能讓小孩有奇蹟」、「加油，會平安的」、「弟弟加油」。

▼熱心網友幫忙聯繫警方，目前家屬已經和（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）