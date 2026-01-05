　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄狼官性侵少女　衛生局長曝「封口半年」原因

▲▼高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠(右)，涉嫌利用職務之編篩選通報自殺個案的少女，並佯裝嫖客約出性侵得逞（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

▲高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠(右)。（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠（42歲）涉嫌濫用職權，從公家機關系統中篩選出未成年少女誘騙性侵得逞，全案曝光引起社會譁然。高雄市議員李雅靜痛批，衛生局封口半年像沒事一樣，「出事就蓋牌」就是典型的官僚殺人，嚴正要求衛生局長黃志中下台負責，對此，黃志中也發聲回應，全文如下：

▲高雄市衛生局長黃志中（中）。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市衛生局長黃志中（中）。（資料照／記者吳世龍攝）

黃志中：忍辱負重前行 堅持深耕改革

這個案件發生在我管理的系統裡，這是我的責任。社會的批評、議員的質疑、民眾的憤怒，我都承受。加害者的犯罪行為令人髮指，他已被解聘並接受司法制裁。但作為主管機關首長，我必須為管理機制出現問題負責。

半年來我們沒有對外說明，社會質疑我們隱瞞。我理解這個質疑。 但請容我說明：被害人是自殺高風險個案，有複雜家庭問題，處於隨時情緒不穩定的危險狀態。

根據精神醫學專業意見，媒體曝光可能導致被害人自殺。當「透明」與「生命」衝突時，我選擇先保住那個孩子的命。 如果這讓社會誤解我在掩蓋，這個誤解，我承受。如果有人因此要我下台，這個壓力，我承受。但如果重來一次，面對同樣的兩難，我還是會選擇先救那個孩子的命。

這半年我們不是沒做事：立即解聘加害者、配合司法調查、全面清查權限紀錄、啟動管理機制的全面檢討改善。我必須強調一個敗類，不代表就能壓垮整個體系。 我必須為我的團隊說話。 這個犯罪者的惡行，絕不能代表高雄市一千多位社安網的專業同仁、更不能代表心衛中心所有社工和心理衛生專業人員都有問題。 心衛中心6個分區、6名執行秘書，這是全國一致的專業配置。

不幸的是，那個犯罪者是其中之一。一個敗類，不能被放大成為壓垮整個體系的理由。 我看著我的同仁，他們每天面對想自殺的孩子、受虐的婦女兒童、精神疾病患者、破碎的家庭。這些工作極度耗竭，充滿壓力，但有人必須扛。 我的團隊在扛，我作為局長，更要扛。

扛著社會的質疑、扛著改革的壓力、扛著不能再出錯的步步為營。 就像醫院會有醫療疏失、法院會有誤判，這不代表我們不需要醫療和司法。

重點是：出了問題，有沒有人願意扛起來、改正它。 我願意扛。 我也要嚴肅呼籲：請不要再用「選妃」、「花名冊」等聳動字眼。每一個這樣的標題，都在那個孩子的傷口上撒鹽。請給她活下去的空間。 如果還有其他受害者，請勇敢站出來。壞的是那個犯罪者，不是整個制度。我們會保護你。檢討與罵聲中，我們還是要往前走。

有人要求我下台，我理解。 下台很容易，但問題解決了嗎？沒有。 換了新局長，要多久才能了解案情、重建團隊、接手改革？這段空窗期，其他高風險個案怎麼辦？已經啟動的改善機制要從頭來過嗎？ 對我一個從事臨床30年保護弱勢個案的專業工作者而言，真正的負責，不是在壓力下退場；真正的負責，是在罵聲中繼續把事情做對、做好、做完。

如果只是換個人，漏洞還在、問題沒解決，那叫「切割責任」，不是「負起責任」。試問：如此的「切割責任」誰會高興？ 最高興的是那個犯罪者——因為焦點從他的罪行移開了。 我不能讓這種事發生。所以我選擇在一片罵聲中，繼續負重前行，不是為了保住官位，

坦白說，當局長壓力很大，如果只是為了權位，我早就走了。 我往前走，是因為： - 那個孩子還需要被保護 - 其他脆弱的生命還在等待我們 - 改革不能半途而廢 - 有些事，必須要有人扛到底 深耕改革：不是表面功夫，是根本的改變 我要做的不是應付了事的改革，而是深耕式的管理機制重建。

深耕，意味著： - 不是頭痛醫頭，而是系統性檢視 - 不是做做樣子，而是建立長效機制 - 不是等風頭過去，而是持續精進 這需要時間，需要專業，需要堅持。 我看過太多因為政治壓力、輿論壓力，導致改革淪為表面文章的例子。這一次，我不要這樣。

我要： - 把權限管控做到滴水不漏 - 把稽核機制做到確實有效 - 把專業訓練做到內化於心 - 把外部監督做到持續運作 忍辱，是為了不讓情緒阻礙判斷。 負重，是因為這是我的責任。 前行，是因為停下來就是失職。 堅持深耕改革，是因為我想要為這個城市打造一個更完善的社安網。

是的，知悉何建忠涉性侵害案件後五個月來，身為高雄市衛生局局長的我未曾對外界揭露此事。 知悉事件之初，檢察官即以被害人身心狀況不佳，為保護被害人，而要求相關人員秉持保密。在這五個月中，犯罪嫌疑人被收押的同時，我指定專責醫療團隊照顧被害人，全力協助被害人的身心照顧，無一刻鬆懈。

為保護被害人，我選擇不對外揭露性侵事件，這是司法的關照、行政的必要，也是醫療專業上的承擔。 任何因爲此決定而對我的指責，我都必須概括承受，絕不迴避。一如三十多年來我對於家暴、性侵、性騷擾被害人照顧的承諾與投入，被害人權益是我必須堅守的。考量對被害人的保護，我在這五個月中都未曾對外揭露此事件，不僅是配合司法偵查，我更為我的判斷、為我的決定負責。

