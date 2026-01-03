美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

▲台中一對男女到摩鐵發生一夜情，女子事後提告，法院判男子無罪。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中一名熟女自稱從小到大被侵犯性騷上千次，去年跟一名男子在夜店狂歡後，一同到摩鐵「休息」後，控告男子涉嫌性侵。法院認為，女子若真的被性侵，有多次機會逃離現場，女子也應該警覺性更高，卻還跟男子共床睡覺，因此判決男子無罪。

台中市一對男女在夜店認識後，雙方駕車前往摩鐵休息，女子認為對方無視自己酒後精神狀況不佳，又無抵抗力，已經明確拒絕性交後，仍對自己進行強制性交犯行。

男子聲稱，女子是自願跟自己去摩鐵，第一次她確實有說「不要」，自己隨即停下動作，過了一分鐘兩人又對到眼，自己接著就開始觸碰女子，並發生性關係，對方都沒有抵抗。

男子認為，一般來說若是第一次見面異性相約要到汽車旅館，並不是單純要休息，女子也有類似經驗，應可預見事要發生性行為，倘若是遭受侵害，可趁自己洗澡時離開，但她始終坐在床上，繼續同處房內，與常情不符，請法院諭知無罪。

女子則說，雙方一進門就遭到對方毛手毛腳，隨即警告「我會告人唷！」仍被扯去衣服，用力抵抗拒絕性行為，直到男子睡著後，趕緊去沖洗，也跟著睡著。

女強調，自己還跟對方說「我生理期來，我都可以當你媽了！」我從小到大常常被性侵、性騷，大概上千次，被強制性交破百次，提告十來次，有些已經判決，有些不起訴，但沒有判無罪過。

但是，女子在偵查、審理期間均被檢方或法官質疑，認為為何若覺得危險自行離去？女子聲稱，因為家住很遠，一定要依賴對方才能回家，至於被侵犯到報案有近2小時落差，則是因為累癱昏睡，實在很累，才沒離開現場。

▲法院認定，女子行為與常情不符合。（圖／記者鄺郁庭攝）



法院認為，女子在男子一進房就已經喝斥毛手毛腳行為，卻為何於男子洗澡時不離去，此舉太過輕率、大膽，令人費解。且雙方性交後，女子本有脫離控制機會，卻繼續跟男子共床，與一般遭受侵犯而氣憤畏懼的情緒有別。

法院說，女子自稱遭受侵犯上百、上千次，對於他人此類犯行，理應比一般人更警覺，可透過適當之舉動以防傷害進一步擴大。但她於案發前、後，卻表現出有如前述之輕率、大膽、悖於常情之反應，不免令人懷疑，其所述遭強制性交之情節，是否確屬真實？

此外，兩人身上傷勢、抓痕均在正常範圍內，衡量男女性交行為時在激情時，本就會有大動作情形，難認定就是遭受強暴手段而產生的傷勢。

中院說，法院不應存有理想被害人均為純潔無辜的迷思，審酌女子說法有諸多瑕疵，證據不足，即應「罪證有疑利歸被告」之原則，對被告為有利之認定。綜上，無從認定男子有強制性交犯行，判他無罪。