中國探月「繞落回」最後一步　吳偉仁：發射嫦娥五號帶回2kg月壤

▲在北京航天飛行控制中心大螢幕上拍攝的著陸器（右）和巡視器互拍畫面。（圖／新華社）



大陸中心／綜合報導

在「嫦娥四號」探測器實現人類首次月背軟著陸之時，中國工程院士、探月工程總設計師吳偉仁指出，中國探測月球的步伐不會停止，只會更加深入，「中國探月工程繞、落、回三步走計劃中，前兩步任務已經完成，下一步將發射嫦娥五號探測器，從月球採集2公斤月壤帶回地球。」

據《新華社》報導，「我們目前正在論證探月四期工程，後續還將開展無人探測，準備在月球南極著陸」，吳偉仁表示，月球南極有的地方可以連續180多天都有光照，而在月球南極一些隕石坑中長年無法接受到陽光照射的地方，就有可能會有水冰存在；鑒於這些，「我們希望未來在月球南極建立長期無人值守、短時間有人照料的科研站」。

▼著陸器地形地貌相機拍攝的玉兔二號在A點影像圖。（圖／中國航天局）



吳偉仁說，中國還計畫在2030年前後，研製出起飛質量約4000噸、直徑10米的重型運載火箭，將火星採樣帶回來、把中國人送上月球，在月球上留下中國人的腳印。

吳偉仁還說，中國正成為人類探索月球的主力軍，在中國探月計畫中受益最大的將會是科學，「人類的本性就是要探索未知世界，月球對我們來說是一個神秘又未知的世界，我們有責任、有義務去探究它、真正的認識它；探測月球也會加深我們對地球和對自身的認識。」

最後，吳偉仁表示，自古至今很多國家都對月球抱有崇高敬意和探索慾望，所以「前仆後繼、百折不撓」地去探索月球，如果「我們在月球探索中取得更多進步，對人類也可以做出更大貢獻」。