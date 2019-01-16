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駐日美軍認了北韓有核武！最新影片公布3個「宣布擁核國」

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▲▼ 北韓宣稱已成功開發可搭載在洲際彈道飛彈上的「氫彈」，當局領導人金正恩赴核武器研究所進行視察。（圖／路透社）

▲北韓先前宣稱成功開發可搭載在洲際彈道飛彈上的「氫彈」，金正恩赴核武器研究所視察。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

南韓媒體15日在頭版指出，駐日美軍司令部新釋出一段影片，內容提到把中國、俄羅斯及北韓並列為「三個宣布擁核國家」（three declared nuclearstates），是首度承認北韓有核武。南韓峨山政策研究院主任申範哲表示，「這影片代表美國認為北韓是擁核國，這結果讓人憂心。」

據《朝鮮日報》報導，雖然美國先前已接受北韓發展核導彈的事實，但從沒承認為擁核國，如今從12月發布的影片來看，美軍已經把北韓正式列為「宣布擁核國家」。影片中提到，俄羅斯的擁核量超過4000個，中國超過200個，北韓則是超過15個。

▲▼駐日美軍影片認了北韓有核武。（圖／翻攝自YouTube／U.S. Forces Japan）

▲駐日美軍影片認了北韓有核武。（圖／翻攝自YouTube／U.S. Forces Japan）

根據《核武禁擴條約》的規定，目前國際公認聯合國安全理事會的5個常任理事國是「核子武器擁有國」，包含美國、俄羅斯、英國、法國以及中國。印度、巴基斯坦和北韓雖然不在名單內，但自合約簽訂後這3國也陸續展開自己的核武計畫，此外，以色列也普遍被認為擁有核武，政府對這消息則是一概否認，但曾經鬆口已經進行過核武試驗。

南韓軍方人士認為，把北韓列為宣布擁核國家會讓外界誤解成「美方承認北韓是擁核國」，而且美國近日來頻頻表態立場變化。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在11日表示，與北韓談判非核化的目的在於「保障美國國民安全」。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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