嫦娥四號傳「世界第一張」月背360度全景照　玉兔二號還在坑邊！

▲月球背面360度全景影像圖。(圖/翻攝大陸國家航天局官網,下同)

大陸中心/綜合報導

嫦娥四號著陸器、玉兔二號巡視器和「鵲橋」中繼星截至11日8點狀態穩定,各項工作按計劃實施。著陸器上配置的地形地貌相機完成了全景拍攝,科研人員根據「鵲橋」中繼星傳回的數據,製作了清晰的全景影像圖。另外,科研人員也據降落相機拍攝的影像圖,完成了著陸點周圍月面地形地貌的初步分析

。

照片顯示,玉兔二號仍然位於4日到達的「A點」位置,面前是一個坑。玉兔二號1月3日晚間與著陸器分離,踏上月球表面,其後進入「午休」。玉兔二號巡視器10日零點完成出月午設置,恢復工作。

「嫦娥四號」探測器3日成功著陸在月球背面東經177.6度、南緯45.5度附近的預選著陸區,並透過「鵲橋」中繼星傳回世界第一張近距離拍攝的月背影像圖。此次任務實現了人類探測器首次月背軟著陸,首次月背與地球的中繼通信,開啟了人類對月球探測的新研究。

▲世界第一張近距離拍攝月背影像圖。(圖/翻攝自央視新聞)

據央視報導指出,月球背面(far side of the Moon)又稱「暗面」(dark side of the Moon),因為月球自轉與圍繞地球公轉的週期一致,所以月球面對地球永遠是同一面,人類不僅無法看見月背,所有地球訊號也因為遮蔽關係而無法到達「暗面」;蘇聯在1959年曾發射「月球3號」探測器繞月球一周,讓人們有機會看見月球背面的景象。

▲玉兔二號 。(圖/翻攝自中國國家航天局網站)

中國探月工程設計師吳偉仁表示,「嫦娥四號原本是嫦娥三號的備份星,三號成功後備份就轉為正份,那麼第二次著陸點要選擇哪裡?我們認為應該賦予四號更強的生命力、更多的功能;從上世紀50年代開始,發射到月球的探測器和軌道器已經有100多個,但都是對月球正面的探測,在此之前,沒有任何一個月球探測器能夠在月球背面軟著陸;因此經過了反覆論證,最終確定了嫦娥四號月球背面軟著陸和巡視探測的總體方案。」