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撐不住了！麥當勞醞釀漲價　肯德基明起調漲「桶餐類價格貴16元」

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▲▼麥當勞之戰。（圖／記者謝盛帆攝）

▲麥當勞醞釀又要漲價。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

因應基本工資月薪調漲，不少業者紛紛調漲售價，包含連鎖手搖飲如珍煮丹、樺達奶茶、一芳台灣水果茶，以及知名魯肉飯鬍鬚張還有知名牛肉麵連鎖店三商巧福、拿坡里披薩等。而現在連鎖速食業者肯德基也要漲價了，整體產品價格調幅約5%，其中桶餐類價格更調升16元起。至於麥當勞也正醞釀漲價。

肯德基今天（14日）宣布，自2016年迄今已逾2年未調整餐點售價，但由於近年來餐飲市場成本不斷上漲，因此考量整體營運成本並檢視產品價格，為持續提供消費者美味品質，將於1月15日起調整部分餐點售價。

肯德基這次調整部分產品價格，整體產品價格調幅約5%，包含單點蛋撻調升2元、單點炸雞調升6元，及單點漢堡調升9～10元；而XL套餐調升10元、桶餐類則視產品組合不同，價格調升16元起。不過，個人套餐則較原價最高調降26元、降幅最高達17%。

肯德基,kfc,炸雞,蛋塔,蛋撻。（圖／記者黃君瀚攝）

另外，廣受好評的高人氣99元超值套餐，與經典拼盤、點心盒、上校雞塊與雞米花分享盒、洋蔥圈與雙色地瓜QQ球等點心，以及包含各式燒餅、烤餅、蛋堡與嫩雞粥的早餐商品，總計超過40項產品價格皆未有調整。

肯德基表示，為回饋消費者長期支持，亦同步推出多元產品優惠，像是ABC自由選、99元超值餐，以及官方粉絲團也會不定時推出多種折價、優惠券，如限時套餐、桶餐優惠供下載。未來仍將堅持提供優質餐點，期待消費者繼續支持。

至於麥當勞是否也會跟著調漲價格，業者則說，考量市場環境、消費者喜好與營運成本，持續檢視產品組合並評估價格結構，相關內容待最後確認後，將正式公佈。而摩斯漢堡、漢堡王則說，目前沒有調漲計劃。

ET快訊
速食族注意！肯德基明調漲「桶餐貴16元」　麥當勞醞釀漲價　
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關鍵字：麥當勞,肯德基,漲價

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