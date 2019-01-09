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學測將近奇招盡出　他拜75個「ＸＸ」求滿級分！

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▲▼ 麥當勞 。（圖／業者提供）

▲有考生買75份滿福堡祈求「75滿級分」。（圖／翻攝自PTT，下同）

消費中心／綜合報導

學測考季來臨，考生們紛紛拜文昌帝君好考運，一般常見的准考證、蔥、蘿蔔、粽子、包子等常見的貢品之外，近日PTT上瘋傳有位考生買了75份滿福堡祈求「75滿級分」、「保好運」，讓同樣去拜拜的原PO驚呆了！

原PO表示，日前帶著零食去文昌廟拜拜，沒想到隔壁的學測考生居然拜了75顆豬肉滿福堡加蛋，祈求滿級分，讓他大大震驚，認為自己跟不上時代。如此特別的供品讓網友紛紛留言分享過去考前拜拜的經驗，例如傳統的蔥代表「聰明」、「旺來」的鳳梨，或是拜包子、粽子祈求「包中」，也有不少人會把考試要用的「筆」拿來拜。

▲▼ 麥當勞 。（圖／業者提供）

此外，不同學校各有其傳統，像是想讀交大的同學，都會去交大附近的土地公廟拜「仙草蜜」。但因為祭拜後的供品一定要帶回家吃，所以也有不少人會拿自己喜歡、又有好兆頭的零食來拜。速食店的「滿福」堡有「滿分」諧音，也意外成為新世代考生的供品選擇。

不過一次拜75顆豬肉滿福堡加蛋，還是非常驚人。有網友搞笑回：「文昌帝君表示：我要無敵豬肉滿福堡加蛋」、「指考可以豬滿蛋再加一顆蛋，2顆蛋保佑100分」。也有人幫忙精算，桌上的75個豬肉滿福堡加蛋要花四千多元，覺得太浮誇。但如果真有效果，這樣子投資也許還划算。

麥當勞滿福堡 。（圖／翻攝自ptt）

對此，麥當勞回應指出，「麥當勞早餐最經典的『滿福系列』深受消費者喜愛，全台平均每月可以熱銷超過200萬個。而『滿福系列』的最大特色，就是越嚼越香、口感帶Q勁的天然酵母滿福麵包，加上『滿福』兩字不但討喜，念起來又有『滿分』的諧音，因此近年也成為不少考生的新潮供品。祝福考生們『吃滿福，保好運』」。

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關鍵字：麥當勞,漢堡,學測,滿福堡

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