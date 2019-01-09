好市多驚現「噁爛退貨襪」？起毛球+黑印子網全嚇瘋：祝奧客得香港腳

▲好市多寬鬆的退貨策略，吸引許多消費者青睞。（圖／示意圖／資料照）

消費中心／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人喜愛，原因除了常出現獨家販售的超優惠商品外，還有那無條件寬鬆的退貨策略。不過，最近卻有網友發現賣場內竟然出現像被退貨的襪子，而且其骯髒程度疑似被人穿過。這PO文也引發網友熱議，讓許多消費者都大罵實在太誇張了。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文指出，「穿過的襪子不要拿來退貨，真有點噁心！」同時還附上幾張照片。從圖片中看來，該襪子套組不僅黑黑髒髒起毛球，而且其襪口還鬆脫，甚至底部還染上藍色不明液體，看起來就像是被人曾經穿過般。

看到好市多竟然販售如此品質的商品，讓不少網友感到相當傻眼，「真的是夠了！可以不要這樣子嗎！」、「 重點穿成這樣還退，人怎麼可以無品成這樣！」、「太扯了！怎這麼沒水準」、「祝奧客得到香港腳」、「噁到爆！！」、「退貨也要有公德心，穿過不好就留下，沒穿的去退嘛！」、「沒想到會回收上架耶～噁心！」

不過，有網友則指出，「是不是拿到髒的，我也是好市多廠商我知道所有退貨都直接回到我們倉庫不會賣場喔」、「傻眼，不過退貨不太可能放回去，還是有人很沒有水準的在現場試穿」、「不過我記得一但退貨，好市多好像不會從新上架的」、「理論上退貨的東西會確認是否有使用過，使用過的應該都會銷燬才對。」

其中，也有網友質疑怎能確定這是退貨商品重新上架，對此有網友則認為說，「照片中襪子多處起毛球+腳趾處黑印子=穿洗多次，這不是賣場內試穿逛一圈會造成的髒污」，因此，網友覺得這是好市多的品管太隨便了，直呼「退貨的東西也要仔細檢查才能重新上架阿！」