「雖然是重擔但應該承擔」　回鍋教長潘文忠隔275日再接掌教育部

▲潘文忠「回鍋」教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院14日宣布準院長蘇貞昌內閣，中午12點左右教育部長潘文忠就回到教育部。面對媒體詢問當初因「管案」下台，如今「回鍋」是否感到委屈，潘文忠說，不會感到委屈，再次回到教育部是受到蘇院長的邀請，「雖然是重擔，但應該承擔」。

潘文忠「回鍋」教育部，中午抵達教育部時，常務次長林騰蛟、主任秘書朱楠賢等人皆在教育部門口迎接，潘文忠一下車就有人喊出「部長好」，更有立委送的花籃已放在部長辦公室。潘文忠說，蘇院長認為他在任教育部長時的許多教育政策，目前正在進行中，因此認為他有責任將這些政策扎扎實實的落實，並照顧到學生。潘文忠和蘇貞昌談論完後，決定再次回到教育部，他認為「雖然事重擔，但應該要來承擔」。

▲潘文忠今天中午抵達教育部，常務次長林騰蛟（左三）、主任秘書朱楠賢（左二）等人皆在教育部門口迎接。（圖／記者崔至雲攝）

對於在任期間堆動的準供共幼兒園政策，潘文忠指出，目前已經實施第一階段，實施後各界也有些建議，未來會與國教署及各縣市、6都再進行討論，希望可以提供大眾所需，同時也鼓勵更鼓勵年輕人「敢生、肯生」，進而解決少子化危機。

而稍早教育部發公告表示，下午3點將舉辦「次長歡送會」，但文中並未提及哪一位次長，潘文忠回應，次長姚立德在部會已服務滿長一段時間，目前姚次希望「回到他的最愛」台北科大繼續服務，而次長范巽綠因到教育部的時間還短，潘文忠希望范次能「繼續幫忙」，並透過先前姚次在高雄教育局及教育部的經驗，協助108課綱順利上路。潘文忠雖然語帶保留，但據了解，下午的「次長歡送會」將歡送姚立德。