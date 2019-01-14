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管案下台275天後強勢回鍋！　潘文忠二度接任教育部長

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▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者黃克翔攝）

▲潘文忠回鍋，重掌教育部。（圖／記者黃克翔攝）

生活中心／綜合報導

教育部長由潘文忠「回鍋」接任，去年因台大校長遴選案下台後，時隔275天再次重掌教部，預計將面臨新課綱上路和大專轉型退場等挑戰。原本教長規畫由科技部長陳良基轉任，但人事發布前一刻急轉彎，認為潘文忠回任最快可以把教育政策無縫接軌推動。

行政院昨（13）日公布新內閣名單，其中最令人意外的就是教育部，原本規劃科技部長陳良基轉任，但在人事發布前一刻急轉彎，改由潘文忠回任教育部。準行政院秘書長李孟諺表示，潘文忠回任最快可以把教育政策無縫接軌推動，所以請潘重新出馬，為教育部政策效力。

56歲的潘文忠是台灣師範大學教育學博士，教育行政資歷完整，曾任台北縣（現改制新北市）文化局長和教育局長，2014年他曾獲邀到台中市擔任前市長林佳龍的副市長，民進黨2016年執政，潘文忠成為首任教育部長，是繼前部長杜正勝後，第二位由國民教育體系出身的教育部長

▲▼台大校長交接 管中閔 郭大維。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台大校長遴選爭議讓三任教育部長下台。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，潘文忠去年擔任教育部長時就是因為台大遴選爭議下台，教育界對於潘上任仍存不同觀點，認為潘出身小學老師，不熟悉高教議題，再來是處理管案時不夠堅決，未來還要面對108學年度新課綱與大學退場等重要課題。

對於潘再次回鍋，全國家長教育志工聯盟理事長吳褔濱表示，政府這樣的決定讓各界深感「變化莫測」，尤其潘文忠當時是因為處理台大校長遴選案，為了擔起責任，下台一鞠躬，但辭職的人又回來，實在令人很驚訝，也讓人感覺到很不穩定。他質疑，「難道潘文忠當時請辭的責任都沒了？應該負起的責任也用再負責了？

全國教師工會總聯合會理事長張旭政則認為，潘文忠對國民教育這部分推動應該會有不錯的效果，但潘去年處理台大遴選案時，就曾出現對高教圈不了解、不夠果決等說法，現在又回來接任部長，必須面對高教圈對他的不信任，未來要對高教有明確走向，以及明確規範之後的大學遴選辦法，才能贏回高教圈信任

▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者楊佳穎攝）

▲行政院內閣名單出爐，教育部長人選急轉彎。（圖／記者楊佳穎攝）

潘文忠　56歲

學歷：國立台灣師範大學教育學博士

經歷：

2014年12月，擔任台中市副市長

2016年5月，轉任教育部部長

2016年6月，兼任國家年金改革委員會委員

2018年4月，因台大校長遴選爭議辭去教育部長職務

2019年1月，再度擔任教育部長

▼▼▼蘇內閣名單▼▼▼

行政院本部
副院長陳其邁（新任）
秘書長李孟諺（新任；前台南市代理市長）
副秘書長何佩珊（留任）
發言人Kolas Yotaka（留任）

兩岸外交國防總統職權
外交部長吳釗燮（留任）
國防部長嚴德發（留任）
陸委會主委陳明通（留任）
僑委會主委吳新興（留任）

財經部會
經濟部長沈榮津（留任）
財政部長蘇建榮（留任）
國發會主委陳美伶（留任）
金管會主委顧立雄（留任）
主計長朱澤民（留任）
人事長施能傑（留任）

教育、文化部會
內政部長徐國勇（留任）
教育部長潘文忠（新任）
文化部長鄭麗君（留任）
原民會主委夷將•拔路兒（留任）
客委會主委李永得（留任）

生活部會
交通部長林佳龍（新任；前台中市長）
交通部政務次長黃玉霖（新任；前台中市政府建設局長）
環保署長張子敬（升任）
農委會主委陳吉仲（升任）
農委會政務副主委陳添壽（新任；前漁業署署長）
衛福部長陳時中（留任）
科技部長陳良基（留任）
勞動部長許銘春（留任）
勞動部政務次長劉士豪（新任）

其他
法務部長蔡清祥（留任）
退輔會主委邱國正（留任）
海委會主委（待選任）
國立故宮院長（待選任）

政委
政委林萬億（留任）
政委張景森（留任）
政委吳政忠（留任）
政委陳美伶（留任）
政委鄧振中（留任）
政委唐鳳（留任）
政委羅秉成（留任）
政委吳澤成（留任）
政委龔明鑫（經濟部次長轉任）

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關鍵字：潘文忠,教育部長,回鍋,回任,新內閣,管案,台大校長遴選,陳良基

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