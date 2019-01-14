孝心感動天！他承諾「尾牙若抽中哀鳳送媽媽」　劇情超轉彎...網讚爆

▲老天聽到原po的孝心了 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「抽獎」一直都是年終尾牙的重頭戲之一，有的人運氣超好，年年中獎，也有人天生沒有偏財運，永遠與獎品無緣。一位網友日前參加尾牙前向母親表示，如果抽到iPhone就要送給她用。不知道是不是他的孝心感動了上天，最後竟然真的中獎！不過他事後卻表示「有點後悔」，最後結局仍被網友讚翻。

一位網友昨日在臉書「爆廢公社」中貼出照片表示，「昨天出門之前跟媽媽說如果尾牙抽到就送她用，結果現在真的有點後悔…」。只見圖中是一支他在尾牙抽到的「iPhone Xs Max 」，容量還是256GB，目前官網的空機價為台幣4.5萬元，可見他相當幸運。雖然原po一開始表示有點後悔說出那句話，「沒關係，媽媽最偉大」，最後還是有遵守承諾把手機送給母親。

▲是iPhone Xs Max ！（圖／翻攝自爆廢公社）

po文一出，網友超羨慕，紛紛留言沾喜氣，希望輪到自己尾牙時也能中大獎，「沒說要給媽媽用，可能就抽不到了」、「媽媽在你身上花更多」、「媽媽好旺」、「就是你的孝心，老天眷顧你」、「媽媽加持」、「注定是媽媽的」。

還有網友分享同事「說話不算話」的小故事，「說話算話才是真正負責。不像我之前的同單位同事，還沒抽獎前，就一直跟同單位同桌的同事說，如果抽到一萬，就拿出來一半請大家吃飯...講好幾次，後來真的抽中，十分鐘內離開走人。」他表示之後這位同事每天都裝忙避談請客的事，「重點就是說出來做不到，阿，是不想做，那個才叫扯。」

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