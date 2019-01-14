冰箱裡的古董！白藥膏「過期5年」繼續用　網懷念喊：阿嬤的法寶

▲阿嬤的年代冰箱必備「白藥膏」，輕微的燙傷很好用。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

你曾在阿嬤的冰箱裡看過這罐白藥膏嗎？在廚房煮飯被油噴到紅腫時，阿嬤總會拿出這罐藥膏，塗一層厚厚的在受傷處，過個幾天就能消腫。但其實這罐乳膏的主要功能滋潤皮膚，只適用於較輕微的燙傷，如果是較嚴重的燙傷，還是要遵照「沖脫泡蓋送」，到醫院接受專業治療，千萬不可輕忽。

一名網友在臉書「爆廢公社」社團中貼出一張白藥膏的照片，這是她從家裡的冰箱裡翻出來的，「家裡冰箱還有這種古董級神器，誰家裡也有」，沒想到貼文一出立刻引來廣大網友迴響，紛紛留言表示，「阿嬤的法寶」、「燙傷都塗這個」、「我們家十幾年了」、「治燙傷神器」、「老人家都稱這個叫『500的』」。

先前還有網友在社團中表示，家裡的白藥膏過期5年了還捨不得丟，也有許多網友回應，「他應該是冰箱裡活最久的」、「阿嬤都說北有勾」、「冰箱一瓶過期8年拿出來擦依然好用」、「這個堪稱台灣之光」、「我公公都說它是功夫藥膏，不管什麼傷都要抹用，擦痘痘也有效」、「我家也有，擺了20幾年還是看到這瓶在冰箱」。

仔細看白藥膏的成分，只是維他命A、維他命D和維他命E，加上防腐劑而已，主要能改善皮膚乾燥、發炎，增進皮膚營養，並沒有太多治療功效，能緩和煮飯時小面積的輕微燙傷紅腫，並不適用於真正的燙傷。

若是出現大面積紅腫、起水泡，甚至是全層皮膚壞死的狀況時，千萬不要以為自己使用藥膏塗抹就沒事了，一定要遵守「沖脫泡蓋送」的急救程序，立刻到醫院尋求專業的醫療協助。

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