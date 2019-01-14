　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗君曝留任關鍵　相信蘇貞昌是用「一生追求理想的人」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者賴于榛／台北報導

文化部長鄭麗君經過行政院長蘇貞昌三度慰留才決議留任，她14日坦白慰留關鍵是因為蘇貞昌電話裡非常懇切表達會全力支持文化政策，「請我相信他（蘇貞昌），他是一生追求理想的人，他也有這個決心，帶領我們一起努力」，她很感動也表達願意相信，尤其有院長的支持，自己能真正做事，能夠真正回應藝文界及社會各界要求文化政策落實的期待。

文化部長一職到最後一刻才確認留任，鄭麗君14日在行政院臨時院會後受訪表示，賴院長總辭之前她也兩度請辭，因為敗選其實內閣都要一起承擔政治責任，另一方面也覺得階段性任務完成，應該離開政府團隊回到民間，但同時也看到社會各界、藝文界連署以及同任難過不捨，又覺得自己責任未了，且這些連署不是希望她來做官，而是希望她們來做事。

▲▼文化部長鄭麗君。（圖／記者季相儒攝）

鄭麗君說，文化政策推動至今如果要突破的話，需要政府整體推動，文化部不是說支持文化、治理文化，而是要把文化視野帶到政府國家的發展思維，因此重大法案計畫需要行政院高度協助推動，她也陷入一些掙扎。

最後留任關鍵，鄭麗君自曝，經過蘇院長三度邀請，最後一通電話裡非常懇切表達說，會全力支持文化政策，「請我相信他（蘇貞昌），他是一生追求理想的人，他也有這個決心，帶領我們一起努力」，她很感動也表達願意相信，尤其有院長的支持，自己能真正做事，能夠真正回應藝文界及社會各界要求文化政策落實的期待。

針對媒體追問「去蔣化」會繼續嗎？鄭麗君則說，「中正紀念堂轉型方案」去年底已函報行政院，後續待行政院進行機關協商，但不能簡化為去蔣化，而是「中正紀念堂的轉型」，包括組織轉型及空間轉型，除了回應轉型正義，也是首都發展可以追求的更全面、新的願景。

▲▼文化部長鄭麗君。（圖／記者季相儒攝）

▲文化部長鄭麗君。（圖／記者季相儒攝，下同）

▲▼行政院聯合交接典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院14日舉行聯合交接典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
傳妻曾談離婚索房！肉圓惡爸當小開月賺13萬給家裡7萬
1架波音貨機在伊朗德黑蘭附近墜毀　機上載有10人
不是第一次！他起底肉圓店忙聊天忘加辣　網嘆：兒子無辜

關鍵字：鄭麗君,文化部長

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

接地氣！蘇貞昌帶陳其邁吃員工餐　首站衝機場視察非洲豬瘟防疫

交接致詞狂講8分鐘　賴清德笑搭「卸任遊覽車」猛揮手

快訊／捲起袖子「撩下去」　蘇貞昌：人民感覺好才是王道

快訊／接地氣內閣來了！蘇貞昌上賴清德下　詹秀齡紫色套裝吸睛

回歸平民生活　賴清德：來台南記得來個give me five

韓國瑜推觀光跳愛河挨精神科醫師批　潘恆旭：逢韓必反

影／肉圓家暴父遭暴打　葉元之：私刑是不對的「雖然很療瘉」

「人都你找、你指揮、你負責」　蘇貞昌自爆蔡英文讓他全權組閣

「魔鬼士官長」蘇貞昌上任　鄭運鵬：內閣非複製貼上有3大特色

「每一區都是市中心」　盧秀燕首場行動市政會議15日谷關登場

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

倒路口「驚險躲18車」仍遭輾斃　醉漢鮮血流滿地不治身亡

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

大胃王路路狂喀「537片肉」！　完食後說0分飽...店員超傻眼

男子寒夜騎車不適倒躺路邊　警「脫外套幫保暖」站著守護

回歸平民生活　賴清德：來台南記得來個give me five

韓國瑜推觀光跳愛河挨精神科醫師批　潘恆旭：逢韓必反

影／肉圓家暴父遭暴打　葉元之：私刑是不對的「雖然很療瘉」

「人都你找、你指揮、你負責」　蘇貞昌自爆蔡英文讓他全權組閣

「魔鬼士官長」蘇貞昌上任　鄭運鵬：內閣非複製貼上有3大特色

「每一區都是市中心」　盧秀燕首場行動市政會議15日谷關登場

余天出征三重立委補選：鄭文燦叫我選！　本來想讓給李亞萍

郭昆文出任民進黨副秘書長　呼應蘇貞昌「接地氣」要找回資深黨員

鄭麗君曝留任關鍵　相信蘇貞昌是用「一生追求理想的人」

支持韓國瑜政策？　陳其邁：高雄市先把預算提報行政院會

賭王兒生日趴…奚夢瑤站「女主人位置」　黏緊緊畫面曝光

義籍一家五口出遊尋車不著　暖警協尋30分找到

女主播爆遭受職場霸凌！　播報中…突被搭檔「拿垃圾丟臉」

影／「幫幫我救我的孩子」　國道警「花蓮→台北」護送命危男嬰

中職／林泓育為環境曾想過行使FA　猿提前換約很有誠意

邱智淵／蘇貞昌會成為民進黨的「救世主」嗎？

【口譯哥駐美】溫朗東／年齡不是問題，年齡歧視才是問題

中職／觀眾下滑總檢討！桃猿整修球場、行銷營造歸屬感

遭家暴妻正式提告　新北檢分案追究肉圓惡爸罪責

做好鳥事才能成大業！內行人靠「KTV包廂」看穿職場細節

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

政治熱門新聞

余天批段宜康出一張嘴：他出來選..

韓國瑜回娘家　樂奔「北農尾牙」

韓冰將主演瓊瑤電影《天作之合》

最美助選員李明璇歸寧宴　韓國瑜..

韓國瑜送兩相信　陳其邁：中央地..

沒錢的無價之寶　余天：後悔入政..

拔不了管中閔下台？潘文忠出面回..

郝龍斌憶蔣經國：會出現口譯哥嗎

李明璇歸寧　韓國瑜：江湖跑多嫁..

【完整名單】蘇貞昌內閣今走馬上..

回歸接秘書長原因曝光　羅文嘉：..

蘇貞昌14日上午10時正式上任

即／【完整名單】蘇貞昌內閣出爐..

搶救陳思宇！柯文哲全力站台 ..

更多熱門

相關新聞

鄭麗君回心轉意留任文化部　原因曝光

準行政院長蘇貞昌下週一（14日）將就職，副院長確定為近日人氣火紅的前立委陳其邁擔任，秘書長則為台南市前代理市長李孟諺，潘文忠回鍋接任教育部長。行政院發言人Kolas Yotaka13日下午召開記者會公布一級部會首長完整名單，不過仍有些首長尚未徵詢到合適人選，待蘇貞昌內閣上任後會持續進行。

鄭麗君留任文化部長　政院下午4點半公布

鄭麗君離開文化部　新人選傳史哲、管碧玲

鄭麗君自爆走人　高嘉瑜：最棒的部長

鄭麗君、徐國勇、沈榮津有望留任

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

「肉圓惡爸背景硬」　親友搶記者手機刪影片　

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

即／肉圓辣椒鍋直播破9萬人！警方整鍋端走

即／惡男「肉圓沒加辣」爆打母子遭痛毆

閃開！讓專業的來 　黑幫要到社子抓肉圓惡爸

即／肉圓惡爸躲社子島　家屬搶記者手機

肉圓惡爸被揍到送醫　鄉民遞辣椒賞巴掌

肉圓辣椒怪「躲社子」　館長：可以揍你嗎？

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

肉圓惡爸行蹤曝！百人夜襲警神回

即／肉圓惡爸住家塞爆！鄉民現場炒辣椒遭警關切

孫安佐中英文雙聲道曝「撿肥皂」霸凌內幕

全身剩2千道歉！秒遭閨蜜新娘封鎖

網抓包《玩很大》偏心：想逼走小鬼！

肉圓惡爸背景曝光：原本很疼他們

更多

最夯影音

更多

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面