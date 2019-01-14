鄭麗君曝留任關鍵　相信蘇貞昌是用「一生追求理想的人」

記者賴于榛／台北報導

文化部長鄭麗君經過行政院長蘇貞昌三度慰留才決議留任，她14日坦白慰留關鍵是因為蘇貞昌電話裡非常懇切表達會全力支持文化政策，「請我相信他（蘇貞昌），他是一生追求理想的人，他也有這個決心，帶領我們一起努力」，她很感動也表達願意相信，尤其有院長的支持，自己能真正做事，能夠真正回應藝文界及社會各界要求文化政策落實的期待。

文化部長一職到最後一刻才確認留任，鄭麗君14日在行政院臨時院會後受訪表示，賴院長總辭之前她也兩度請辭，因為敗選其實內閣都要一起承擔政治責任，另一方面也覺得階段性任務完成，應該離開政府團隊回到民間，但同時也看到社會各界、藝文界連署以及同任難過不捨，又覺得自己責任未了，且這些連署不是希望她來做官，而是希望她們來做事。





鄭麗君說，文化政策推動至今如果要突破的話，需要政府整體推動，文化部不是說支持文化、治理文化，而是要把文化視野帶到政府國家的發展思維，因此重大法案計畫需要行政院高度協助推動，她也陷入一些掙扎。

最後留任關鍵，鄭麗君自曝，經過蘇院長三度邀請，最後一通電話裡非常懇切表達說，會全力支持文化政策，「請我相信他（蘇貞昌），他是一生追求理想的人，他也有這個決心，帶領我們一起努力」，她很感動也表達願意相信，尤其有院長的支持，自己能真正做事，能夠真正回應藝文界及社會各界要求文化政策落實的期待。

針對媒體追問「去蔣化」會繼續嗎？鄭麗君則說，「中正紀念堂轉型方案」去年底已函報行政院，後續待行政院進行機關協商，但不能簡化為去蔣化，而是「中正紀念堂的轉型」，包括組織轉型及空間轉型，除了回應轉型正義，也是首都發展可以追求的更全面、新的願景。

▲文化部長鄭麗君。（圖／記者季相儒攝，下同）





▲行政院14日舉行聯合交接典禮。（圖／記者屠惠剛攝）