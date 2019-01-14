接地氣！蘇貞昌帶陳其邁吃員工餐　首站衝機場視察非洲豬瘟防疫

記者賴于榛／台北報導

行政院長蘇貞昌14日正式上任，他午餐時間帶著副院長陳其邁、祕書長李孟諺、副秘書長何佩珊、發言人Kolas Yotaka到行政院員工餐廳吃超便宜的自助餐，五人排排坐，但何佩珊與Kolas電話接不停，幾乎沒空動筷子；午餐後，蘇貞昌第一場是常就要馬不停蹄衝向桃園機場視察非洲豬瘟防疫。

蘇貞昌14日上午正式上工，他致詞時指出，在前院長賴清德建立的這個基礎上，他有很多要接續要做的工作，不能在自己的理想環境來做，只能捲起袖子「撩下去」，並提醒閣員要接地氣，且只有成績才是一切，人民感覺好才是王道，現在就要開始衝，期待得到人民多一點支持讓人民更有感，天佑台灣。

▲蘇貞昌率三長吃員餐。（圖／記者屠惠剛攝）





▲蘇貞昌回鍋政院第一餐。（圖／記者賴于榛攝）

蘇貞昌第一餐也很接地氣，他午餐時間帶著副院長陳其邁、祕書長李孟諺、副秘書長何佩珊、發言人Kolas Yotaka到行政院員工餐廳吃超便宜的自助餐，他說之前擔任閣揆時也經常到員工餐廳吃飯，但之前失業在家沒辦法來吃，「到今天才有資格來吃」，重溫之前的滋味，還讚這裡菜色不錯，不像他先前跑選舉行程大多只有速食可以吃。

蘇貞昌席間也透過何佩珊聯繫立法院朝野黨團，表達希望拜會，期盼能安排時間，何佩珊與Kolas電話接不停，幾乎沒空動筷子。

而午餐後，據了解，蘇貞昌第一場視察就要馬不停蹄衝向桃園機場視察非洲豬瘟防疫，桃園市府團隊也將陪同。另外也將視察桃園畜牧場廚餘飼養及相關動物疫病健康管理作為。

▲行政院長蘇貞昌與閣員在行政院前大合照。（圖／記者季相儒攝）

