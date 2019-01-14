雲端最前線／復仇者組閣！蘇邁今上任 內閣名單一次看

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面對2018年九合一選舉慘敗，行政院長賴清德11日宣布內閣總辭，總統蔡英文宣布由前院長蘇貞昌回鍋接任，副行政院長由民進黨前立委陳其邁出任，交接致詞時，蔡總統指出「蘇院長輸過，所以他比任何人都知道，這一次我們輸在哪裡。知道輸在哪裡，就知道要從哪裡爬起來。」面對九合一敗選後的改組，蔡總統直白、毫不掩飾的深情告白，也引來新內閣頗有以復仇者之姿，全力拚選戰的弦外之音。《雲端最前線》14日邀請新北市議員葉元之、新北市議員張志豪、資深媒體人林昆鋒、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討未內閣改組與未來中央與地方關係的發展。

前行政院長賴清德11日率內閣總辭，總統蔡英文隨即宣布蘇貞昌為新任閣揆、陳其邁擔任副手，交接致詞時，蔡英文表示，賴清德任內，全力執行包括5加2產業創新計畫、前瞻基礎建設計畫，以及各項提升政府效能、優化投資環境、強化國家發展的政策規劃，這當中有許多複雜艱難的挑戰，但賴清德始終以最堅定的意志跟使命感，儘管滿身傷痕，仍堅持崗位到最後一刻。

▲總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文也指出，「蘇院長輸過，所以他比任何人都知道，這一次我們輸在哪裡。知道輸在哪裡，就知道要從哪裡爬起來。」正式宣告由蘇貞昌回鍋接棒閣揆，蘇貞昌同時隨即積極徵詢新閣員及留任舊閣員，部分人事迅速拍板，也展現「衝衝衝」的超高效率，並啟動內閣改組工作。不過值得注意的是，連任失利的前台中市長林佳龍接下交通部長，蘇貞昌、陳其邁與林佳龍宛如「復仇者聯盟」，而前教育部長潘文忠也回鍋教育部，原本去意甚堅的文化部長鄭麗君，在蘇貞昌多次懇談後，鄭麗君決定留任。

對此，國民黨立委費鴻泰質疑，賴清德請辭是為了民進黨敗選負責，結果這些在去年選舉落敗、被民意否決的人，反而升官到中央當官。費鴻泰批評，民意已選擇不支持這些人，蔡英文還用他們，這樣的內閣組合只有派系利益，全為了蔡英文的連任，把人民意志踐踏在腳底下。在新內閣正式上任後，中央與地方的發展動向備受關注。

▼總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝）

而行政院14日召開聯合交接典禮，副總統陳建仁監交賴清德與蘇貞昌的閣揆交接，新任院長蘇貞昌致詞時指出，在賴清德建立的這個基礎上，他有很多要接續要做的工作，不能在自己的理想環境來做，只能捲起袖子「撩下去」，並提醒閣員要接地氣，且只有成績才是一切，人民感覺好才是王道，現在就要開始衝。《雲端最前線》14日邀請新北市議員葉元之、新北市議員張志豪、資深媒體人林昆鋒、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討未來中央與地方關係的發展。

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