就是不要設在我家隔壁！　鄉民抗議基地台設立

▲田尾鄉民抗議電信業者設立基地台。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣田尾鄉南曾村一處農田架設了電信基地台，當地村民控訴被蒙在鼓裡，同時質疑電磁波會影響身體健康還有孩童的學習能力，縣議員黃盛祿、田尾鄉長林守政12日與上百名村民在基地台前拉起抗議白布條、呼口號抗議，要求盡速拆遷。

據了解，這一電信基地台原本架設在北曾村福德巷一處民宅頂樓，屋主受不了地方反彈的聲浪壓力與電信公司解約，沒想地，該行動電話業者，又覓得南曾村該處農業用地，將機組遷移。

鄉長林守政與村長李明營等人說，基地台最為大眾所疑慮的，在於電磁波對於人體的危害，但目前NCC對於基地台設置地點與民宅之間的距離，並無明確規範，且裝設基地台的地主也沒有居住在此，竟然把土地租給電信業者設立基地台，讓居民飽受身心壓力，真的很沒有道德。

但也有田尾在地鄉民持不同意見表示，田尾鄉因為是花卉產地，種植苗木花卉為主，腹地廣大，不僅中華電信，甚至使用其他家電信業者訊號都很差，即使是4G也沒訊號，使用手機電話連絡上真的很不方便，電信業者設立基地台，又會被罵翻，試問，田尾的大家長，您都不需要用手機？

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