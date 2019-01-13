肉圓惡爸被打到送醫！鄉民遞「一根辣椒」賞巴掌　私刑畫面曝光

（文末新增私刑影片）

記者柯沛辰、林煒傑、陳豐德／新北報導

蘆洲一名42歲林姓父親因為孩子幫買晚餐「肉圓沒加辣」，酒後痛毆母子倆。事件曝光後，引發網友群情激憤，不僅肉搜出林男住處，還上門私刑痛毆「討公道」，目前林男已被警消送醫，但仍有網友不斷詢問「他在哪間醫院」。稍早，警方已聯絡被害母子，協助申請保護令。

施暴影片被PO上網後，引發公憤。有7名當地民眾13日晚間循線找到林男住處，先是到家門口按門鈴，一見林男開門，立刻進屋遞辣椒掌摑林男，隨後出拳痛毆。

▲▼民眾遞上一根辣椒，隨後猛賞林男一巴掌。（圖／翻攝自臉書／黑色豪門企業）

當下林男驚慌失措，嚇得逃回屋內報案就醫，不料仍有不少人趁他上車時追打，甚至拿安全帽痛毆。警方獲報到場後，出動甩棍壓制動粗民眾，並將一行人帶回派出所問訊。

林男送醫消息曝光後，許多網友紛紛拍手叫好，還留言表示：「在哪間醫院，想去照會一下」、「報一下醫院地址，我來幫他外送加辣肉圓」、「坐一次救護車怎麼夠，再讓他多坐幾次」掀起熱議。

▲林男因「肉圓沒加辣」家暴妻小，結果遭民眾痛毆送醫。（圖／記者陳豐德翻攝）

影片中可見，李男不斷質問兒子「為什麼沒加辣？」妻子見狀幫忙緩頰「可能是老闆沒加到」，但李男仍逼問「你有說加辣，為什麼老闆沒聽你的？有可能嗎？老闆有可能發生這種事嗎？」

男童委屈解釋，「我真的有跟老闆說要加辣，可能是客人很多他忘了。」不料林男聽完竟一陣冷笑，隨後出手暴打孩子，還一邊怒吼「你說謊！」，嚇得男童不斷求饒喊「對不起」，連母親難逃一劫。

▲林父逼問兒子為何「肉圓沒加辣」。（圖／爆料公社，下同）

據了解，受害母子12日晚間遭施暴送新光醫院後，李妻確診頭部與肩膀多處瘀傷，12歲男童則是右臉有瘀血，左耳上方及右手受到擦傷。

蘆洲警方表示，已依規定通報兒少保護及高風險家庭，並申請緊急保護令保障母子安全，後續會洽談讓社會局介入。