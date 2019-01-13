快訊／惡男「肉圓沒加辣」爆打母子　遭7鄉民痛毆送醫

▲男子因「肉圓沒加辣」痛毆母子，被在地民眾毆打送醫。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德、林煒傑／新北報導

新北市蘆洲一名42歲林姓男子，因為孩子出門幫買晚餐，但「肉圓沒加辣」，讓他酒後氣得爆打小孩和媽媽，賞巴掌、勒脖子又拖行數公尺，媽媽嚇得不斷尖叫呼喊「幫我救孩子！」畫面怵目驚心。未料，一群氣憤的網友竟肉搜出林男住處，出拳痛毆「討公道」，男子目前已被警消送醫。

據了解，林男施暴影片被PO上網後，有7名在地人士晚間氣憤地找出他的住處，到家門口按門鈴等後，大夥見林男開門，馬上出拳痛毆，男子嚇的叫救護車就醫後，還有不少民眾趁他上車時，拿安全帽痛毆。警方在場使用甩棍壓制動「鄉民正義」的7人，將他們帶回派出所訊問。

孩子的外公表示，「女兒住在蘆洲，自己住在樹林，女婿因為酒品很差，近幾年常動不動就對母子施虐，女兒雖然報喜不報憂，但我知道的就已經有打3次了，覺得女婿很過分，才會要女兒錄影採證，對申請保護令或是離婚都是證據」，外公甚至哽咽表示「我生氣也沒有用啊，我已經哭了好幾回了......。」

施暴影片中，只見李男不斷鬼打牆質疑「為什麼沒加辣？」妻子雖解釋小孩有說要加辣，但老闆沒加到，李男又逼問「你有說加辣，為什麼老闆沒聽你的？有可能嗎？老闆有可能發生這種事嗎？」

小孩委屈表示「我真的有跟老闆說要加辣，可能是客人很多他忘了。」男子聽完竟露出詭異的冷笑，隨後直接爆打孩子，便打還邊怒吼「你說謊！」，孩子嚇得不斷重複「對不起」，媽媽也嚇得不斷尖叫，奪門不斷尖叫大喊「幫我救孩子！」

40歲李姓妻子與兒子昨晚遭施暴送新光醫院後，醫師診斷李女頭部與肩膀受瘀傷，12歲男童右臉也有瘀血，左耳上方及右手都有擦傷。蘆洲警方表示，12日晚間8時許接獲家暴案件，42歲林男酒後因「沒加辣」痛毆母子，已依規定通報兒少保護及高風險家庭，將申請緊急保護令保障母子安全，也會洽談讓社會局介入，以免男子再度施暴。李女則表示休息後將對丈夫提告，目前已經將兒子接回娘家。

【相關新聞】

►怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

►惡男「肉圓沒加辣」掌摑爆打母子 外公淚訴：我哭了好幾次