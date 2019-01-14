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影／闖肉圓惡爸家摑掌私刑恐吃「侵入住宅」　狠父：我開的門

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記者陳豐德／新北報導

新北蘆洲「肉圓惡爸」林男因兒子買肉圓沒加他愛的辣椒，竟暴兒子臉頰、勒喉拖行妻子，13日事件曝光後林男地址、姓是被貼網公布，晚間6時許就有7名男子到住家內摑林男巴掌，林男事後不願提告，但警方宣稱會依照《社會秩序維護法》送辦，並研究是否違反「侵入住宅」，但林男當時是自己開的門，將再次通知他做筆錄確認7人入屋是否經過同意。

林男家暴影片被貼到臉書社團後引起公憤，並肉搜出他的住處公佈在網上，甚至有叫賣直播主號召將近200人聚集，但早在晚間6時許由蘆洲地痞「鱷魚」陳姓男子在網路上號召友人，7人義憤趕赴林男社區，並準備好辣椒要讓肉圓惡爸吃個過癮。

▼7男闖蘆洲肉圓惡爸家中動私刑。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼7男闖蘆洲肉圓惡爸家中動私刑。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼地痞「鱷魚」拿出辣椒要林男吃，不從就摑掌。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲▼肉圓惡爸被揍到送醫！網肉搜「在哪間醫院」圍毆畫面曝光。（圖／翻攝黑色豪門企業）

警方調查，蘆洲地痞「鱷魚」在內的7名男子，昨天直接前往林男住處樓下按電鈴，表示要上樓關心，林男不知所以開門後，鱷魚就拿出辣椒要讓惡爸吃，惡爸不從，鱷魚及另外一名隨即動手摑掌，蘆洲警方獲報趕抵將7名男子帶回偵辦，確定只有2人動手後，將依《社會秩序維護法》第87條第1款加暴行於人才處，將可處3日以下拘留或1萬8千元以下罰款。

雖然「鱷魚」等人供稱並不是擅闖住家，是林男替他們開的門，開門不等於有同意7名男子入屋；但林男製做筆錄時，並未明確表示有「同意入屋」的狀況，警方也沒有仔細詢問是否要提告侵入住宅，對於非告訴乃論案件，警方將進一步通知惡爸做二次筆錄釐清。

對此案件網路紅人「486先生」忍不住在粉絲專頁貼文，不僅稱7人為「7勇士」，還說要提供幫助「誰知道這7個俠客現在在哪？我請我律師來協助他們。」486先生表示，動私刑的行為，難道7人當自己活在古代？看起來彷彿責備的語氣，但486先生馬上說「若是在古代，你們這行為就是行俠仗義的俠客了，路見不平拔刀相助，在古代都拔刀，今天這垃圾被飽以老拳算得上是輕的。」

▼惡爸因「肉圓沒加辣」痛毆母子，被在地民眾毆打送醫。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼男子因「肉圓沒加辣」痛毆母子，被在地民眾毆打送醫。（圖／記者陳豐德翻攝）

但律師林智群則抱著相反意見，他在臉書發文表示「鄉民的正義固然大快人心，不過實際一點想，世界上有多少肉圓哥？你打得完嗎？」林智群理性分析，「今天是群情激憤，有一百個兩百個鄉民站出來，下次呢？全台灣一年有13萬件家暴，你打得完嗎？」

目前母親及小孩也對父親提出傷害告訴，警方依法移送，也已經幫助其聲請緊急保護令完成並將其安置於安全處所，目前安全無虞。警方也呼籲民眾，目前母親及小孩都安置在安全處所，父親亦另覓其他處所居住，暫時不會返家，希望關心此案的民眾保持冷靜理性不要再到父親住處關心，以免造成社區安寧的壓力。

▼ 家暴案獲報當天警方到場 ，惡爸翹腳跩樣曝光。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼ 肉圓惡爸跩樣 。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：肉圓加辣,蘆洲,侵入住宅,7勇士,486先生,私刑

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