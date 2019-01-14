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羅文嘉回歸秘書長　提升民進黨品牌形象、落實黨的改造

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▲▼羅文嘉談談自己接下秘書長一職，及對黨未來的想法。（圖／翻攝羅文嘉臉書）

▲羅文嘉談談自己接下秘書長一職，及對黨未來的想法。（圖／翻攝羅文嘉臉書）

政治中心／綜合報導

前民進黨立委、水牛出版社社長羅文嘉回歸民進黨，接下秘書長一職。他13日在臉書表示，重回政治圈是因為自己的孩子，並非要擔任派系間的橋梁，首要任務是台灣跟中國獨裁力量競爭，要為「我們共同有的自由而努力」，另外也點出民進黨品牌形像出問題，落實黨的改造。

羅文嘉表示，黨秘書長的角色不是名嘴、網紅，希望能建立起社會的所有力量，因此這次回歸不是讓政壇又回到藍綠競爭，而是台灣跟中國的獨裁力量競爭，期盼藍綠都能共同承認和接受「我們的價值」，為我們共有的自由而努力。

羅文嘉提到，過去民進黨的支持不斷減少，這個原因是真實的，因為「民進黨是品牌形象出了問題」；要找出原因，提出兩角度解決，第一，別再有耗損，別忽略小問題，第二，如何正面提升品牌形象，這是目前民進黨的階段性任務。

▲▼羅文嘉與卓榮泰對談。（圖／翻攝自臉書直播影片）

▲羅文嘉日前與卓榮泰對談。（圖／翻攝自臉書直播影片）

和卓榮泰花了3小時討論對黨未來的期許，羅文嘉說，「如果我們沒有高度共識就不要改變我的生活，因為對我來說是犧牲，這樣對你也沒幫助」，兩人達成共識後，會在階段的時間透過這個政黨想辦法落實，對民進黨體質的改造，雖然改造過程會有阻力，但兩人會攜手合作去化解。本周三（16日），羅文嘉會正式進辦公室，開始上工。

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關鍵字：羅文嘉,卓榮泰,秘書長,民進黨

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