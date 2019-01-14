士官情蒐電展室玩「性愛視訊」　學者憂國軍管理APP成資安漏洞

▲國防部。（圖／翻攝Google Map）

政治中心／綜合報導

國軍士官在偵蒐情報的國防部電訊發展室和女網友大玩性愛視訊。對此，學者憂心這款「國軍智慧型手機管理軟體(MDM)」APP成為資安漏洞，因為只能被動監控，且無法在蘋果手機的IOS作業系統上使用，國家機密恐因此洩漏。

根據《蘋果日報》報導，由中科院設計「國軍智慧型手機管理軟體(MDM)」APP，只能靠官兵自主啟動，《亞太防務》雜誌總編輯鄭繼文指出，他有親戚在電展室受訓，手機安裝MDM後，仍可照常使用照相、打卡等功能，這顯示中科院的軟體實在有必要持續更新，否則將在不久的將來一定會成為資安問題。

國軍規定，官兵進入營區時，必須開啟MDM，才能完成「上鎖」，停用「照相」、「熱點分享」、「打卡定位」和「藍牙傳輸」的攻能，而在離開營區後才可以關閉MDM。

不過，據報導指出，鄭繼文觀察，幾乎沒有幾個營區的衛哨有確實執行檢查手機的動作，甚至還有官兵沒有申請而擅自攜帶手機，也沒有管制或是放在俗稱「養機場」進行統一管理，顯示國軍在智慧型手機的管制和管理上，已經產生紀律上的問題。

媒體報導，一名25歲的士官特別向學長請教，如何破解「國軍智慧型手機管理軟體(MDM)」中封鎖「視訊」的功能，並和女網友大膽玩起「性愛視訊」跳起豔舞來，時間更長達1個小時，而視訊的地點，就在國軍機密情報單位電展室。電展室已對該名士兵依法偵辦，按「陸海空軍懲罰法」召開懲罰人評會，依侯士所犯情節核予行政處分，以正綱紀，並檢討不適服現役列入汰除。

▲ 示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）