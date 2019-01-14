高職妹歧視工人狂酸！　冷氣技師「她沒說錯」...270字告白暖哭萬人

▲ 冷氣技師告白暖哭萬人 。（圖／陳傅黹授權引用）

記者張嘉晏／綜合報導

一位高職妹日前寫出一篇「工人頭腦不好手腳也不乾淨」的歧視言論，引發鄉民肉搜灌爆，還被網友起底疑似教唆凌虐14歲少女的黑歷史。對此一位冷氣技師也發表他的看法表示「高職生沒說錯」，不過話鋒一轉，短短一段不到300字的暖心告白卻被萬名網友讚爆。

「你有汽車嗎？買得起嗎？我要新的iphone XS 你花的下手嗎？」、「若是朋友問起男友的職業，妳有辦法啟齒嗎？」高職妹日前一番職業歧視的言論被轉發到臉書爆系社團後，引發網友暴怒譴責，「眼光短淺好可怕」、「這價值觀讓我白眼從台北翻到菲律賓」。

不過，一位冷氣技師陳傅黹也對此發文表示，「其實，高職生沒說錯。」他表示，自己身為一位沒學歷的技術工人，買不起名牌包和iPhone XS給女友，也沒辦法供應對方開銷，甚至自己每天吃喝常常不超過200元，身上穿的還是夜市買的鞋子和衣服。

原po表示，自己的確像高職妹所說，每天工作完全身髒兮兮、還有臭味圍繞著；沒有名車可以開，僅有一輛貨車，「因為我把錢都存下來，買了間房子，給有緣成為我老婆的女孩住，給她生活衣食無缺，照顧她的生活。」

▲會有今天的成果，全都是靠自己雙手打拚而來的 。（圖／陳傅黹授權引用）

他表示，他把最好的都留給這輩子最重要的女孩，而不是一個注重外表的勢力女，「因為我知道這樣的女孩沒資格擁有我這樣的男人」。

陳先生說，自己本身是冷氣空調技師，也時候也幫客人處裡水電和居家修繕；他努力靠自己的雙手打拚，不但娶妻生子，也買下一間房，和太太過著幸福相愛的日子。原po最後也祝福全天下靠自己努力的「真男人」，都能夠像他一樣，找到好女孩相伴一生。

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▼ 身為冷氣技師，原po同時會幫忙客人居家修繕 。（圖／陳傅黹授權引用）





陳傅黹全文

其實，高職生沒說錯。

我是一名技術工人，我沒學歷，我買不起iPhone xs， 名牌包，高檔化妝品等給女朋友，我供應不起女朋友的開銷，甚至自己每天吃喝開銷有時不超過200元，穿的是夜市鞋子，衣服。

而且我每天全身髒兮兮，汗臭味圍繞全身，也只有貨車而已。

因為我把錢都存下來，買了間房子，給有緣成為我老婆的女孩住，給她生活衣食無缺，照顧她的生活。

我把我最好的留給對我一輩子最重要的女孩，而不是給一個靠外表，價值觀偏差又勢利的女孩，因為我知道這樣的女孩沒資格擁有我這樣的男人。

祝福全天下所有靠自己雙手努力打拼的真男人，找到一個好女孩照顧您一生。

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