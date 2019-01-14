275天後潘文忠二度接教長　「一天就翻盤」教團：情何以堪

▲教育部長由潘文忠「回鍋」接任。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

時隔275天，教育部長由潘文忠「回鍋」接任，引發熱議。全國教育產業總工會理事長黃耀南表示，蘇貞昌組閣，原本傳由科技部長陳良基部長轉任，但「才一天就翻盤」，同時兩位政次也傳要走人，教育部一夕之間變調，真是情何以堪！

黃耀南指出，教育因為執政黨的政治介入，導致目前已千瘡百孔，百廢待舉，現在部長回鍋、政次走人，12年國教課綱施行、私校退場、技職教育政策…等重要政策，亟待處理，且有其急迫性，其中12年國教課綱即將在8月1日上路，只有半年時間就要上路，潘部長回鍋，對於此一政策應是清楚的，希望潘部長能堅持教育專業，不要再像卡管案一般，受到政治力壓迫就屈服。

黃耀南也提到，潘部長在年金改革法案修法時，接受包括全教產等教師團體陳情時，曾承諾會為教師爭取權益，但在修法過程中，卻未見部長幫教師說過一句話，也讓教師們寒心，潘部長如何重拾民心，也是他必須面對的。

另外，針對私校退場問題，黃耀南表示，真的要誠實面對，並儘速解決，目前台灣高教擴張，年輕人都被綁在校園，卻不一定人人都努力學習未來進入社會所需的能力，以致整體國家競爭力不斷下降，是教育的危機，也是國家的危機，是動搖國本的教育政策，且已經到了病入膏肓的情況，真的要把握時間，用心處理，而私校轉型及退場條例的立法，執政黨又掌握立法院多數，潘部長有責任立即處理。