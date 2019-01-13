潘文忠回鍋掌教育部　教團驚訝「為卡管案下台的責任不見了？」

▲潘文忠回鍋掌教育部。（圖／記者黃克翔攝）

記者許展溢／台北報導

教育部長確定由去年4月因台灣大學校長遴選案請辭的前教育部長潘文忠回鍋接任，教團表示，以政局面來看實在「很驚訝」，一個部長來來去去的，且難道當時潘文忠下台的責任就不用負責了？

潘文忠曾任台中市副市長、國家教育研究院副院長、國立編譯館館長、教育部主任秘書、教育部國教司長、台北縣教育局長、台北縣文化局長、教育部長、總統府國策顧。2016年5月20日起擔任蔡英文政府的首位教育部部長，同時也是繼前部長杜正勝後，第二位由國民教育體系出身的教育部長。

▲管中閔8日正式上任台大校長，但潘文忠去年因台大遴選案下台負責。（圖／記者屠惠剛攝）

全國家長教育志工聯盟理事長吳褔濱表示，政府這樣的決定讓各界深感「變化莫測」，尤其潘文忠當時是因為處理台大校長遴選案，為了擔起責任，下台一鞠躬，但辭職的人又回來，實在令人很驚訝，也讓人感覺到很不穩定。吳褔濱質疑，難道潘文忠當時請辭的責任都沒了？應該負起的責任也用再負責了？

吳褔濱強調，潘文忠當教育部長沒有不好，也相信他會非常用心，會有不錯的成績，並讓人信任，但以政局面來看，人事問題實在很亂，免不了被質疑，當時為什麼要辭職？而現在回來接任，又是為了什麼，請辭的責任都不見了？這樣來來去去，對教育部真的不是件好事。

▲吳褔濱強調，潘文忠當教育部長沒不好，但免不了被質疑，辭職後又回來接任，是為了什麼。（圖／翻攝自GoogleMap）

全國教師工會總聯合會理事長張旭政認為，潘文忠回鍋，對國民教育這部分推動應該會有不錯的效果，但因去年他處理台大遴選會，導致當時就有他對高教圈不了解的說法，外界也認為潘不夠果決，導致台大遴選案拖了一段時間，現在又回來接任部長，必須面對高教圈對他的不信任，尤其現在台灣教育問題很多，又以高教最大。

張旭政舉例，潘文忠能不能對高教有明確的走向，除了是很大挑戰外，另一項最大功課是，之後大學校長遴選辦法，要如何明確規範，才不會再有台大沒校長這次這麼大的爭議發生，同時讓台灣高教健康發展，提出讓高教圈信任的政策。