快訊／「肉圓惡爸」家暴兒被圍毆！2名正義鄉民送辦　警要網友冷靜

社會中心／綜合報導

新北市蘆洲酒醉的42歲林姓男子因肉圓沒加辣痛毆兒子，還拿著鋁罐啤酒暴打摑12歲兒子臉頰，連妻子為了保護兒子，還反被勒喉拖行，兒子連喊20多次對不起。施暴畫面曝光，網友們怒到不行，13日有2位網友前往這名狠父的家中將他痛扁，全因涉嫌傷害罪嫌遭警方帶回偵辦，並呼籲網友要冷靜。

「那老闆為什麼沒加辣」、「為什麼老闆不聽你的」、「說謊嗎」、「你說謊嗎」、「你說謊嗎？」林男因兒子買回來的晚餐肉圓中沒有加辣，竟失控動手開打，兒子嚇得顫抖地道歉。親眼見孩子被關在房內打，媽媽趕緊勸阻「為什麼要這樣打人」、「他有說要辣」、「他沒有說謊」，沒想到也被勒住脖子架離，尖叫求救「救命啊！幫我叫幫我叫，叫爸爸回來，阿伯打人了，快啊！」

▲肉圓惡爸被揍到送醫！網肉搜「在哪間醫院」圍毆畫面曝光。（圖／翻攝黑色豪門企業）

施暴影片被曝光在爆料公社，引發爭議，男童外公出面慟訴，夫妻倆已經結婚12年，女婿酒品很差，從兒子還小的時候就開始家暴，每次出手都很重，光是近幾年知道的就有至少3次，但女兒總是報喜不報憂，案發後就有撥打113家暴中心，沒得到回應，才會把過程PO上網；多次施暴都選擇原諒對方，如今無法在隱忍，決定錄影存證聲請家暴令訴請離婚。

40歲李女與兒子12日送往新光醫院，醫師診斷李女頭部與肩膀受瘀傷，12歲林姓男童右臉瘀血，左耳上方及右手都有擦傷。蘆洲警方表示，獲報後已依規定通報兒少保護及高風險家庭，也會洽談讓社會局介入。未料網友群情激憤，有7名在地人士13日晚間肉搜出林男住處，到家門口按鈴，一見他開門立刻出拳痛毆，上救護車前還有不少人拿安全帽圍毆他，甚至傳出有網友遞了「一根辣椒」給他後怒甩巴掌的私刑影片。

新北市蘆洲警方14日上午表示已經通報兒少保護及高風險家庭，該名母子也對狠父提出傷害告訴，警方依法將林男移送，也協助聲請緊急保護令，安置母子至安全的處所。至於2名網友闖入林男住處，還動手打人，雖然林男不提告，但警方仍根據社會秩序維護法移送法辦，同時呼籲民眾冷靜理性，應該交由警方處理整起案件。

▲肉圓惡爸住處遭百人包圍「炒辣椒」，警方整鍋端走神回：「大家不要弄髒自己的手。」（圖／翻攝爆料公社、翻攝曾明傑直播粉絲團、記者趙永博攝）