肉圓惡爸急關臉書曾說「根本垃圾」…網怒神預言！館長曝心痛家暴數字

社會中心／綜合報導

新北市蘆洲「肉圓惡爸」引發全民怒火，他今天（14日）上午緊急關閉臉書，但快6年前的「根本垃圾」發文也被網友狂酸。「館長」陳之漢今晨也繼續在臉書發表317字文章沉痛強調，台灣一年有申報的家暴案件有5萬多件，沒申報的更多，「判死刑數十年不執行，保障女性的法在哪？保護幼童的法又在哪？請問這種法律要如何讓人民信服？人民憤怒這只是剛開始而已！」而今早最新消息是打肉圓男的7名鄉民被警方依傷害罪送辦。

「那老闆為什麼沒加辣」、「為什麼老闆不聽你的」、「說謊嗎」、「你說謊嗎」、「你說謊嗎」，林男因12歲兒子買回來的晚餐肉圓中沒加辣，竟失控動手開打，嚇得兒子顫抖地道歉。40歲李姓媽媽親眼見孩子被關在房內打，趕緊勸阻「為什麼要這樣打人」、「他有說要辣」、「他沒有說謊」，沒想到也被勒住脖子架離，尖叫向鄰居求救，「救命啊！幫我叫幫我叫，叫爸爸回來，阿伯打人了，快啊！」

▼林男不滿肉圓沒加辣，質問12歲兒子並動粗。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼憤怒民眾請林男吃辣椒，並把他圍毆到送醫。（圖／翻攝黑色豪門企業、記者陳豐德翻攝）

施暴影片被曝光在爆料公社，引發爭議。男童外公出面控訴，夫妻倆已結婚12年，女婿酒品很差，從孫子還小時就開始家暴，每次出手都很重，光近幾年知道的就有至少3次，但女兒總是報喜不報憂，案發後就有撥打113家暴中心，沒得到回應才會把過程PO上網；多次施暴都選擇原諒對方，如今無法在隱忍，決定錄影存證聲請家暴令訴請離婚。

李女與兒子12日被送往新光醫院，李被診斷頭部與肩膀受瘀傷，男童右臉瘀血、左耳上方及右手都有擦傷。蘆洲警方表示，獲報後已依規定通報兒少保護及高風險家庭，也會洽談讓社會局介入。未料網友群情激憤，有7名在地人士13日晚間肉搜出林男住處，到家門口按鈴，一見他開門立刻出拳痛毆，上救護車前還有不少人拿安全帽圍毆他；甚至傳出一段私刑影片，是網友遞「一根辣椒」給他後怒甩巴掌。

外傳林男家族在蘆洲當地背景硬，就醫時警方擔心有人聚集，派出大批警力戒護。林男在醫院面對群眾更拒絕道歉，家屬態度強硬，看到有女記者用手機攝影拍照，還圍上去叫囂「我現在就要告你」，並要員警當場受理。員警也幫著說話，稱他們有肖像權，要女記者交出手機刪除影片。

▼憤怒民眾深夜包圍林男住家。（圖／翻攝爆料公社）

▼警方端走民眾煮的整鍋辣椒，要大家冷靜。（圖／記者趙永博攝）

而網友也肉搜出林男的臉書，發現他2013年4月曾發文「根本垃圾」，對照如今的家暴行為直呼根本「神預言」。而林的臉書在今上午已經被關閉。

館長也在臉書表示，「有些人強調法律，看到這些私法正義，表示流氓八加九。我來講講好了，台灣一年家暴案件有申報的5萬多件，包含打女生以及虐童，未申報更多。台灣法律跟我們說的是性侵、分屍、焚燒、砍頭是可教化的，虐童、性侵、打爆老婆是輕罪的，開車酒駕撞死人關幾年就出來。」

▲▼林男的臉書今早被關閉，但他6年前的發文被網友狂酸「神預言」。（圖／翻攝臉書）

館長說，「抱歉，我讚賞這些你們所謂的八加九，因為他們挺身而出，就算違反法律要被判罰款以及傷害罪賠償，他們還是願意為了維護道德倫理被罰錢被看不起。」

「試問會造成人民憤怒，不就是人民根本不信任法律，法律保障不了人民嗎？」館長指出，官員立委整體忙碌著鬥爭與貪污，忙著分預算、忙綁樁選與做秀，立委一年4年修了什麼鬼法律？一年依然超過5萬件家暴、殺人、虐童、性侵殺人可教化，「判死刑數十年不執行，保障女性的法在哪？保護幼童的法又在哪？請問這種法律要如何讓人民信服，人民憤怒這只是剛開始而已。」

▼館長沉痛發文呼籲。（圖／翻攝「飆捍」臉書）

▼館長直播談蘆洲家暴男。