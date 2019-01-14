肉圓「辣椒怪」Gotcha！「聽說晚上躲社子」　館長惱火：我可以揍你嗎？

▲館長：我可以揍你嗎？（圖／翻攝自館長臉書、黑色豪門企業）

記者許凱彰／綜合報導

蘆洲「肉圓辣椒怪」林男慘遭鄉民私刑痛毆，在晚間7點多上救護車送醫。林男在蘆洲巷內的住家在晚間9點多開始「寶可夢式」聚集，準備想炒一大鍋「混合辣椒」請他吃。館長更在臉書上發文痛譙，「我可以過去蘆洲揍你嗎」。根據了解，網傳林男「晚上躲社子」，消息曝光後，引發網友熱議。

新北市蘆洲1名42歲男子，因為兒子買肉圓沒有加辣而出手掌摑，連阻止的妻子也被勒喉暴拖。隨後，有7名當地民眾13日晚間循線找到林男住處，先是到家門口按門鈴，一見林男開門，立刻進屋「遞辣椒」掌摑、出拳痛毆。

▲肉圓惡爸掌摑小孩。（圖／爆料公社）

事件曝光後，館長在臉書上提到，「我可以過去蘆洲揍你嗎？」說男人拳頭是用來保護妻兒的，「你他ＸＸ生枉為人，我也蘆洲人丟我蘆洲人的臉Ｘ」，並呼籲立委官員修改法律，保護女人小孩免於家暴或受虐兒。

據了解，有蘆洲人約晚間9點「寶可夢式」聚集在林男為於巷弄內的住家門口，準備想炒一大鍋「混合辣椒」請他吃，鍋內除了辣度驚人的朝天椒之外，隨後更加入鬼椒、芥末粉、辣粉以及各式辣椒，下鍋拌炒。

▲民眾炒辣椒鍋，警方整鍋端走。（圖／記者趙永博攝）

據《蘋果日報》報導，蘆洲分局副分局長在現場進行驅趕，並告速現場聚集的民眾，「林男已前往親戚家暫住，並不會回到蘆洲住所」。有網友在直播時，接到消息指出林男疑躲在台北市士林區社子，詳細的消息內容還在查證當中。

外傳林男家族在蘆洲當地背景硬，到醫院就醫時，警方擔心有人再衝到醫院補刀，派出大批警力戒護，他在醫院拒絕道歉，家屬態度更是強硬，看到有女記者用手機攝影拍照，全圍上去，叫囂「我現在就要告你」還要員警當場受理，在旁的員警也幫著說話，說林姓男子和家屬有肖像權，要女記者交出手機，刪除影片。