違規學倫案未來要公開！科技部曝「姓名、學校、系所」：做學術界後盾

▲科技部長陳良基10日下午在部務會報通過修正。 （圖／翻攝自Googlemap）

生活中心／台北報導

台大醫師陳昆鋒10日爆出論文造假，遭科技部處分停權10年，不過科技部卻因近5年都未公開違規學倫案被批評，在部務會報緊急修正審議要點，明訂停權2年以下處分案屬於情節輕微不公開外，其他違規案件皆以公開為原則。

肝癌新藥研發名醫、台大醫院醫學研究部主治醫師陳昆鋒，被披露有多達10篇論文遭科技部認定造假。科技部已對陳昆鋒祭出停權10年的嚴厲處分，期間不得申請科技部補助，也追回68萬元經費，不過公開與否以往皆由審議委員共識決議，這次醜聞引發外界質疑，認為標準訂定不清。

論文造假風波一出，科技部長陳良基10日下午在部務會報通過修正「科技部學術倫理案件處理及審議要點」第13點規定，對於違反學術倫理案件資訊公開，修正為「除情節輕微者外，以公開為原則」，明訂除停權2年以下處分案屬情節輕微不予公開外，其他違規案件皆以公開為原則。

科技部表示，公開揭露資訊包含姓名、學校、系所等，此次要點的修正，後續將依行政程序辦理發布作業，估計至少需一個月作業時間，希望科技部做學術界的後盾，也願意與時俱進做滾動式修正，未來對於對違反學術倫理案件，除情節輕微者外，將主動公開。

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