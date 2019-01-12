陳良基轉戰教育部　教團盼為崩壞的高教、私校帶一線生機

▲科技部長陳良基將接任教育部長。（圖／科技部提供）

記者崔至雲／台北報導

前行政院長蘇貞昌回鍋組閣，科技部長陳良基將接任教育部長。對此，全國私校工會指出，樂觀期待，希望以「創新」與「技轉」聞名的陳良基能帶給一向作風保守聞名的教育部一番嶄新的氣象，也為日益崩壞沉淪的台灣高教與私校教育帶來一線生機。

全國私校工會表示，陳良基長期在國立大學任職，對台灣高教環境與問題應相當熟悉，且過去曾在教育部任職，對於目前台灣高教日漸失去國際競爭力、人才流失等問題應十分了解，台灣目前高教面臨極大的危機，包括少子化下高教品質的劣化、私校的倒閉退場、漸失國際競爭力、人才流失等，全國私校工會期待陳良基能有更大膽、前瞻性與創新作法，才能突破過去的窠臼與僵局。

全國私校工會提到，過去教育部的政策最令人詬病之處在於「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，缺少前瞻性與長遠性，例如為推升我大學的國際排名就推出二次「五年五百億」計劃，為解決人才流失就緊急推出「玉山計劃」因應，都缺少長遠的高教政策戰略規劃，幾乎都是在打游擊戰。

私立大學佔我國高教比重的七成，全國私校工會擔心長期在國立大學任教的陳良基不能體會私立大學經營的困境與私校教育的問題。如何解決少子化日趨嚴重後私立學校面臨轉型與退場問題，才是陳良基要面對的最嚴峻的考驗。

「要翻轉台灣教育必先翻轉教育部。」全國私校工會樂觀期待陳良基能發揮其「創新」及「技轉」的專才，改變教育部的保守氣息，並提出長遠且具前瞻性的教育政策，特別要重視私校教育的種種問題。