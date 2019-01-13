花蓮農改場免費土壤健檢　提供施肥參考農友把握機會

▲土壤健康檢查，農友可依據分析結果瞭解土壤是否需要進行改良，並作為作物施肥的參考依據。（圖／花蓮農改場提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一年一度的土壤健康檢查時間又到囉！行政院農業委員會花蓮區農業改良場為您的農田土壤免費健檢。項目包括酸鹼度、電導度、有機質及營養元素含量等，農友可依據分析結果瞭解土壤是否需要進行改良，並作為作物施肥的參考依據。



採樣方式如下：一塊田區應該至少採取東、西、南、北、中等五點來混合，並避開出水口、田埂和施肥點。採樣前先去除表面雜草與石礫，再以鏟子挖出一個20公分深V型的洞，然後沿著洞的邊緣鏟下一片約1.5公分厚的土片（約200克），將五個點的土壤均勻混合為一個樣品（約1公斤），如種植深根性作物如果樹等則需挖至40公分，將土壤分為0-20公分深的表土與20-40公分深的底土。

▲一塊田區應該至少採取東、西、南、北、中等五點來混合，並避開出水口、田埂和施肥點。



接著把樣品裝入乾淨的樣品袋中，於袋上清楚標示相關資訊（樣品名稱、地段、地號、作物別、土層、姓名、住址、電話等），再以親送或郵寄方式送至花蓮農改場（花蓮縣吉安鄉吉安路二段150號），或交由農會統一送件，約10-15個工作天後農友即可收到分析報告。

種植蔬菜或水稻等作物，建議種植前1個月採樣，種植果樹等長期性作物，則可在果實採收後，第一次施肥前採樣，以避免錯過施肥時機。

農友可以根據分析報告中提供的施肥建議作為施肥種類及施肥量的參考，並減少用肥成本。有關土壤採樣或作物營養的各種疑問歡迎洽花蓮農改場土壤肥料專線詢問，電話為03-8534914（花蓮）、03-9899739（宜蘭），也可以至農改場網站查詢土壤檢測相關的詳細資料，網址為http://www.hdares.gov.tw。