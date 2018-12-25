盧秀燕上任首日送新年禮物　3種人元旦後免費逛花博

▲盧秀燕上任首日宣布，元旦起市民、兒童新住民免費看花博，其右方為台中市觀光旅遊局長葉昭甫。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕25日上任第一天就召開市政會議，在耶誕節送上新年禮物，她宣布2019年元旦起，台中市民、新住民、全球12歲以下兒童均可免費參觀台中花博。盧秀燕表示，這是她第一項競選承諾，屆時將設置台中市民專用通道，只要持相關證件就可免費入園，她也提醒民眾，儘量利用每週二、週三、週四參觀花博，人潮較少，參觀品質也更好。

▲盧秀燕上任首日召開市政會議，左方為副市長楊瓊瓔。（圖／記者李忠憲攝）

25日下午，台中市長盧秀燕就召開第一次市政會議，針對她在選舉時提出市民及12歲以下兒童免費逛花博政見，與市府局處首長討論。最後確定在2019年元旦起，台中市民及新住民、全球12歲以下兒童均免費參觀台中花博。希望藉此優惠政策帶動花博經濟，達到台中「拚經濟」的效果。

市長盧秀燕表示，做出這樣政策調整的原因是台中花博預計花費90億元，這些都是民脂民膏，尤其是台中市民的預算；台中出了這麼多錢，若市民看花博與其他縣市、外國人都一樣收費，對市民不公平。因此從元旦開始免費，還有4個月展出期間，市民朋友就可享受到花了這麼多台中公務預算、在台中市舉辦花博的免費措施。

她也說，全球12歲以下兒童也一併免費逛花博，一方面友愛兒童，對於重要博覽會予以優待，主要是為了增長兒童知識，讓孩子開眼界，這也是教育的一環。

另外，免費看花博有「拚經濟」的用意，因為原本小朋友要錢、大人也要錢，在財務負擔考量下，有的家庭不見得會來看花博。透過12歲以下小朋友免費的誘因，全家人也許就會考慮到台中看花博旅遊，可收到大人的門票收入，而當觀光客來到台中，還會有交通經濟、餐飲經濟、住宿經濟收入，以及伴手禮經濟。透過這樣的優惠政策，希望達到台中「拚經濟」的效果。

盧市長也提醒市民，經過一個多月的營運觀察，花博園區每週五至週一這4天的外來遊客特別多，園區比較壅擠。因此花博工作人員建議如要享受較不壅擠的參觀及服務品質，儘量利用每週二、週三、週四參觀，人潮較少。

▲中市交通局長葉昭甫說明花博卡將取消入園功能。（圖／記者李忠憲攝）

中市交通局長葉昭甫也說，對於前市府所推出的花博卡，明年元旦起，將不再具有刷卡入園的功能，而是轉為具有悠遊卡功能的市民卡，可供民眾搭乘大眾運輸工具，或進入花博園區消費使用；另外，對於市民已購買的花博票券，也建議可轉送給外縣市的親朋好友，有關是否開放退費，現正與票券公司就相關機制討論中。

▲中市觀光旅遊局長林筱淇說明花博現場將設專用通道。（圖／記者李忠憲攝）

觀旅局長林筱淇表示，針對市民參觀花博免費，將設置專用通道，上方並將標示「台中市民通道」等文字，包括台中市民、新住民、12歲以下不分國籍的兒童，只要分別出示身分證、健保卡、居留證、護照等可辨識的有效證件，都可符合免費入園的資格，相信這個政策將對台中的觀光旅遊有所幫助。