　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

撿4萬金手鐲苦等1hr...失主送紅包！清潔阿伯霸氣拒：我有4棟房

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲杭州清潔員撿失物拒收回禮：我有4棟房。（圖／翻攝自微博）

▲杭州清潔員撿失物拒收回禮：我有4棟房。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

杭州塘棲有一名清潔員，在工作的時候撿到了一個金手鐲，堅持等了一個多小時送還失主，手鐲的主人非常感激，送了許多大禮和紅包給這位清潔員，沒想到他卻霸氣表示，自己每個月有固定工資可以令，而且他家裡有4棟房子，並不缺這些東西。

這起事件發生在6日，68歲的清潔員高文虎一如往常地在塘棲思敬廣場進行打掃工作，沒想到在路邊發現地上有一個金色手鐲，照手鐲的橙色和分量來看，應該是價值不菲，於是他四處在廣場上詢問路人「有沒有人掉手鐲」，但是都找不到主人，甚至有個大媽開口表示要用2000塊（約台幣9260元 ）買下，但高文虎斷然拒絕。

大概1個多小時後，還是找不到失主，於是高文虎就把金手鐲交給公司老闆並報警，塘棲派出所的員警接獲報案之後，調閱附近的監視器，很快在畫面中找到了手鐲主人，並連絡到這位楊大媽。事實上，粗心的楊大媽根本不知道自己的手鐲掉了，直到回家後女兒問起來才發現。

▲杭州清潔員撿失物拒收回禮：我有4棟房。（圖／翻攝自微博）

▲楊大媽到警局感謝高文虎。（圖／翻攝自微博）

楊大媽提到，這個手鐲當時花了8800元（約台幣40744元）購買，而且才戴了一年多，幸好被好心的清潔員撿到，和女兒商量之後，買了一大堆八寶粥、沙拉油等等禮盒，還包了個500元（約台幣2300元）大紅包，打算送給高文虎。但是，高文虎僅表示這是自己該做的事情，拒絕收下這些大禮。

原來高文虎過去是水泥工，幾年前退休，但是在家裡覺得閒不住，於是繼續出門工作，已經擔任清潔員6年多了，他表示，自己每個月領有2000元的工資，還有3500塊的退休工資，生活吃穿用度完全夠用。更令人驚訝的是，高文虎提到，今年他的家裡拆遷，分到了4棟套房，他和老婆、兒子一家六口開心地生活在一起。

高文虎過去也撿過不少錢包、手機等財物，但這麼貴重的金手鐲倒是頭一回，不過他認為不論是甚麼東西，撿到都會主動交到公司，「現在我們自己條件也還好的，想要金鐲子自己可以買的，把它交給單位、交到派出所心裡更開心。」

ET快訊
口譯哥「月領15萬」算法惹議！網怒：扣掉開銷我實領3千
張啟元輸慘！「駭客之神」17歲入侵總統府　警：2人等級不同

關鍵字：清潔員,金手鐲,杭州,房產,房子

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

撿4萬金手鐲苦等1hr...失主送紅包！清潔阿伯霸氣拒：我有4棟房

4意識4自信2維護貫徹中央政策　習近平：6項任務迎接建國70周年

捷豹路虎英國裁4500人　考量在華銷量下跌和脫歐不確定性

被耽誤的歌手！農村菜販歌喉「激似張學友」　粉絲跨越10km朝聖

88歲老翁患阿茲海默症　忘記一切只記得孫子生日　

影／阿信輕食店「扶瑞號」12日試營運　網友高呼「打卡走起」

橋上談判破裂男方直接縱身跳江　衰女遭家屬索賠350萬

歪曲解讀盧沙野大使的文章　陸外交部：若懂中文建議看原文

嫦娥四號傳「世界第一張」月背360度全景照　玉兔二號還在坑邊！

美企接收錯誤訊息「停止從中國進口商品」　陸外交部：可悲！

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

大根突襲睡醒素顏真面目　熊熊超兇睡衣「正面趴床」>///

「來去高雄」MV包50萬拍攝費　白冰冰親自作詞路名編成RAP

丫頭出國連Swim都不會拼　說出4個單字神結局展開

「這群人」石頭北海道下跪求婚　尼克看牙到一半突見證

2019開運髮！「玫瑰焦糖色」超少女　瞬間減齡＋招桃花

撿4萬金手鐲苦等1hr...失主送紅包！清潔阿伯霸氣拒：我有4棟房

4意識4自信2維護貫徹中央政策　習近平：6項任務迎接建國70周年

捷豹路虎英國裁4500人　考量在華銷量下跌和脫歐不確定性

被耽誤的歌手！農村菜販歌喉「激似張學友」　粉絲跨越10km朝聖

88歲老翁患阿茲海默症　忘記一切只記得孫子生日　

影／阿信輕食店「扶瑞號」12日試營運　網友高呼「打卡走起」

橋上談判破裂男方直接縱身跳江　衰女遭家屬索賠350萬

歪曲解讀盧沙野大使的文章　陸外交部：若懂中文建議看原文

嫦娥四號傳「世界第一張」月背360度全景照　玉兔二號還在坑邊！

美企接收錯誤訊息「停止從中國進口商品」　陸外交部：可悲！

高職妹酸工人「月入45K太少」：無腦又不乾淨！臉書被狂洗灌爆

丁守中選舉無效之訴恐成立　柯文哲：全台比照辦理還得了

台中「女模級警花」渾圓深溝照出土！男友身分曝光　同行封「神鵰俠侶」

北漂捷運旁租屋月省2.4K　新北千餘名青年獲補助

醒來驚見床下多2條灰色長腿　貓奴坐床哭20分鐘：謝主隆恩...

不放砲！柯文哲不評論蘇內閣　柯蘇合作「自然就好」

余祥銓撞機車肇逃辯「天色昏暗」　抗罰輸了喊衰：3個月改搭捷運

全智賢堅持和車太鉉交換鞋穿！18年後終於懂了：這才是愛情

口譯哥「月領15萬」算法惹議！網怒：扣掉開銷我實領3千

保全每天上工12小時卻連2年領200元禮券年終　他嘆「給1個月不為過吧」

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

大陸熱門新聞

撿金手鐲拒收回禮　清潔員：有4..

菜販歌喉激似張學友　粉絲跨越1..

習近平會議發表談話　6項任務迎..

影／「扶瑞號」12日試營運 網..

京東＋蘇寧調降iPhone8／..

大陸推「共享化妝間」你敢用嗎？

誤解盧沙野的文　陸慷：若懂中文..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

在台陸生：這裡給的幸福感讓人不..

開賓士失控撞5死　女駕駛庭上痛..

世界第一張！嫦娥四號傳月背36..

基礎教育師資西進 台教授：注意..

捷豹路虎裁員4500名英國員工

盧沙野文惹議　陸慷：戳到某些人..

更多熱門

相關新聞

達麗．大道 　12期擎天小豪宅

地段力是達麗建設推案的首要條件；「達麗．大道」擁有12期、逢甲商圈、7期新光三越生活圈與水湳經貿園區地段優勢，達麗建設讓購屋者得以用688萬起的總價進住12期「小豪宅」、以軌道經濟學概念正式入主台中市門戶地段。「達麗．大道」一別同區段至少50坪的產品定位、導入7期豪宅公設，堪稱台灣大道旁近期難得的菁英首購型住宅，全案2房、2+1房與3房為主，訴求12期最合宜。

低總價熱席捲園區客　竹南科買氣再次點火

長虹陶都　鶯歌地標宅　新板1/2價

開賓士失控撞5死　女駕駛庭上痛哭

興大康橋　稀有親水河岸景觀宅

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

蟒蛇泡水試圖「淹死511隻壁蝨」

妻用老公送的圍巾上吊亡　夫下班回家抱屍痛哭

貴婦奈奈交往幼齒高中生　坦言體力差不常嘿咻

打手槍要多頻繁　唐朝醫神這樣說

用垃圾袋煮麵！孫安佐曝監獄料理

她一擦「帶血麵筋」掉落！是OO殘留

明早秒變天！鋒面肆虐「北東狂下6天雨」

神壇夫婦想領養貓　獸醫機警攔截

掀蓋一看…「香菜海」淹沒滷肉飯

「滴姐」正臉曝光！　蔡阿嘎：太正

即／口譯哥深夜2095字心聲　實領15萬

Lisa染成漸層灰髮色！美貌驚艷微博

隋棠絕望16hrs！Olie「出生鎖骨骨折」

大根突襲熊熊超兇睡衣

女大生被輾　違停公車格運將無罪

更多

最夯影音

更多

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面