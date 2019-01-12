撿4萬金手鐲苦等1hr...失主送紅包！清潔阿伯霸氣拒：我有4棟房

▲杭州清潔員撿失物拒收回禮：我有4棟房。（圖／翻攝自微博）



大陸中心／綜合報導

杭州塘棲有一名清潔員，在工作的時候撿到了一個金手鐲，堅持等了一個多小時送還失主，手鐲的主人非常感激，送了許多大禮和紅包給這位清潔員，沒想到他卻霸氣表示，自己每個月有固定工資可以令，而且他家裡有4棟房子，並不缺這些東西。

這起事件發生在6日，68歲的清潔員高文虎一如往常地在塘棲思敬廣場進行打掃工作，沒想到在路邊發現地上有一個金色手鐲，照手鐲的橙色和分量來看，應該是價值不菲，於是他四處在廣場上詢問路人「有沒有人掉手鐲」，但是都找不到主人，甚至有個大媽開口表示要用2000塊（約台幣9260元 ）買下，但高文虎斷然拒絕。

大概1個多小時後，還是找不到失主，於是高文虎就把金手鐲交給公司老闆並報警，塘棲派出所的員警接獲報案之後，調閱附近的監視器，很快在畫面中找到了手鐲主人，並連絡到這位楊大媽。事實上，粗心的楊大媽根本不知道自己的手鐲掉了，直到回家後女兒問起來才發現。

▲楊大媽到警局感謝高文虎。（圖／翻攝自微博）

楊大媽提到，這個手鐲當時花了8800元（約台幣40744元）購買，而且才戴了一年多，幸好被好心的清潔員撿到，和女兒商量之後，買了一大堆八寶粥、沙拉油等等禮盒，還包了個500元（約台幣2300元）大紅包，打算送給高文虎。但是，高文虎僅表示這是自己該做的事情，拒絕收下這些大禮。

原來高文虎過去是水泥工，幾年前退休，但是在家裡覺得閒不住，於是繼續出門工作，已經擔任清潔員6年多了，他表示，自己每個月領有2000元的工資，還有3500塊的退休工資，生活吃穿用度完全夠用。更令人驚訝的是，高文虎提到，今年他的家裡拆遷，分到了4棟套房，他和老婆、兒子一家六口開心地生活在一起。



高文虎過去也撿過不少錢包、手機等財物，但這麼貴重的金手鐲倒是頭一回，不過他認為不論是甚麼東西，撿到都會主動交到公司，「現在我們自己條件也還好的，想要金鐲子自己可以買的，把它交給單位、交到派出所心裡更開心。」