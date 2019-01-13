影／馬雲酒吧開幕取名「平頭哥」：不求賺錢　蔡康永、大S現身捧場

記者丘秝榕／綜合報導

阿里巴巴創辦人馬雲在準備交棒的這段時間，不只開始「當老師」在各處演講，還與朋友合夥，在杭州開了一間名為「HHB平頭哥」的酒吧，雞尾酒的名字就叫「SO TMD WHAT」，翻譯成「你算哪根蔥啊」。開幕式更眾星雲集，包括蔡康永、大S、馬東、汪涵、高曉松等人都出席參加，「老闆」馬雲更現場高歌，唱了一首《廣島之戀》。

▲馬雲在舞台上高唱《廣島之戀》。（圖／翻攝自微博／標誌情報局）

綜合陸媒報導，只見馬雲穿著休閒長袖，一條寬鬆的休閒褲，在台上高聲唱著《廣島之戀》，這間酒吧位於杭州城西西溪，也就是阿里巴巴旗下「菜鳥網路」目前所在的辦公大樓一樓，7日凌晨開幕，是馬雲找幾位好友合資開的店，配有頂級哈曼音響系統。

▲「HHB平頭哥」外觀。（圖／翻攝自微博／標誌情報局）

馬雲說，「我們拉了一些朋友搞了個酒吧，希望酒吧能紅火起來，給很多音樂才華被埋沒的年輕人一個機會，不以賺錢為目的」。

▲「HHB平頭哥」logo。（圖／翻攝自微博／標誌情報局）

酒吧名為「HHB平頭哥」，全稱是Happy Honey Badger，可翻譯成「快樂的平頭哥」，也指阿里的雙H戰略，即Happiness（幸福）和Health（健康），不管怎麼翻譯，中文「平頭哥」正與之前阿里巴巴新成立的半導體公司同名。馬雲曾說，「最喜歡平頭哥身上不服輸的精神」，「打架嘛，不用告訴我對方是誰，多少人，只要告訴我時間、地點就行」。

▲酒吧內部陳設。（圖／翻攝自微博／標誌情報局）

除了酒吧名稱逗趣，連銷售的6款酒名也很有「馬雲風格」，用銀色龍舌蘭為基酒的雞尾酒名叫「SO TMD WHAT」；中國白酒調配的雞尾酒名叫「功守道」，與馬雲電影同名；「夢」則是源自於「夢想還是要有的，萬一實現了呢」，以伏特加和葡萄柚汁調和而成；「平頭哥」是外號「獵手之王」的野格利口酒，匯集來自全球56種辛香料之精華；還有「三七五」及「Back to Basic」。一杯雞尾酒的價格大概在70至80元人民幣間（約318至364元新台幣）。

▲大S與老公汪小菲出席開幕式。（圖／翻攝梨視頻）

在7日開幕當天，不僅有馬雲現場「駐唱」，還有汪涵、蔡康永、馬東、高曉松、大S、汪小菲、李晨等明星出席捧場。

▼蔡康永。（圖／翻攝梨視頻）

自從發表了「退休宣言」後，馬雲做了許多不一樣的嘗試，包括做公益，投身教育和環保，在「重回課堂」演講，幫女性專門辦了個女性大會；擔任鄉村教師代言人、阿里巴巴脫貧基金主席、馬雲公益基金創始人等，嘗試了許多「新任務」。