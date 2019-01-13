做心酸！賣1斤賠1斤　三星蔥農嘆蔥價10年新低

▲▼菜賤傷農，著名宜蘭三星蔥價創下近10年來新低，每公斤平均拍賣價40元、最低價20元，不敷成本，蔥農說「做心酸！賣1斤賠1斤」。（圖／三星鄉前鄉長黃錫墉提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

菜賤傷農，著名宜蘭三星蔥價創下近10年來新低，每公斤平均拍賣價40元、最低價20元，不敷成本，蔥農說「做心酸！賣1斤賠1斤」，年關會很難過而宜將打算耕除；宜縣府農業處長康立和指出，將與三星地區農會配合，密切注意三星蔥價走向，透過產銷調節做好輔導，協助農民度過難關。

宜蘭三星蔥農簡海豐怨：「最近1個月來價格都很低啦」，光是一個20公斤裝的紙箱要價就42元，「一公斤的三星蔥都不夠換！」三星蔥從田間拔起後，都會請工人清洗，洗蔥的工資每公斤要9元，一箱就要180元，若是從一早開始洗，還要準備點心，過午也要負擔工人的便當錢，價格低迷，讓蔥農吃不消。

三星鄉前鄉長黃錫墉表示，三星蔥近來價位都在3、40元區間徘徊，多數蔥農供應的蔥價僅20多元，然蔥農送交北農每件20公斤裝的三星蔥，價格僅3、400元，光是洗蔥成本就佔180元。

宜蘭縣政府農業處長康立和表示，蔥價格低迷主因是宜蘭近來接連降雨，直接影響青蔥賣相，許多蔥農採收後沒有完全陰乾，到貨後許多蔥葉腐爛，致使賣相不佳，價格受到不小影響，加上中南部天晴青蔥盛產，供應量多。