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65歲阿福伯「沒力撿柴燒土灶」！里長心疼求二手瓦斯爐…結局暖翻

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 ▲▼ 。（圖／翻攝自楊石旭臉書）

▲里長PO文幫阿福徵求二手瓦斯爐。（圖／翻攝自楊石旭臉書）

網搜小組／綜合報導

嘉義一名里長13日上午貼文，透露一位65歲男子「阿福」平時生活拮据，撿拾腐爛果菜後，以土灶烹煮三餐，幾乎過著原始人的生活；但阿福年紀漸大，無力再撿拾木柴，希望找一台二手瓦斯爐。里長出於心疼PO文徵求，沒想到短短幾個小時內，就有6、7個人喊聲要幫忙，讓人再次見證「台灣最美的風景是人」！

嘉義縣朴子市文化里里長楊石旭文中透露，65歲的阿福和哥哥阿安同住在破舊的老屋，家裡除了一盞昏暗的燈泡，就完全沒有其他的電器用品。3年前，台南市一間榮民之家得知兄弟倆的處境後，把哥哥阿安接去照顧，剩下阿福一人在嘉義。

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▲▼ 。（圖／翻攝自楊石旭臉書）

▲阿福過著沒有電器用品的原始生活。（圖／翻攝自楊石旭臉書）

20多年來，阿福一直過著「原始生活」，每天早上他就騎著老舊的鐵馬，到朴子果菜市場撿菜販丟棄的劣質果菜，回家後丟到鍋子裡，再用土灶生火煮成大鍋菜當成三餐，；晚餐過後，如果天氣太冷，他才再用土灶燒熱水洗澡。

阿福幾天前委婉向里長訴說，因為年紀大了、體力漸退，慢慢無力撿拾木柴生火，希望能幫他募到一台瓦斯爐，好方便煮三餐和熱水洗澡。里長透露，阿福家徒四壁，但仍很有志氣，「之前縣議員、善心人士及里長前往關心並表示要為他添購基本的家電用品，阿福都斷然拒絕，堅持不接受援助，人窮志不窮。」

▲▼ 。（圖／翻攝自楊石旭臉書）

▲阿福說自己年紀大了，慢慢沒有體力撿木柴在土灶生火。（圖／翻攝自楊石旭臉書）

這次阿福難得求助，里長心疼之下，便貼文尋求善心人士捐贈二手瓦斯爐，「只要二手貨即可，希望大家能幫忙阿福完成這個小小的心願，謝謝。」沒想到楊石旭貼文短短5個小時內，就有許多人留言伸出援手幫忙，有人說要捐瓦斯爐，也有網友詢問是否缺衣物等日常用品，「厚外套！衣服、棉被需要嗎？」「我免費幫他處理環境清潔跟垃圾、消毒。」「明天我拿幾盒水餃過去，里長幫我轉送可以嗎？」

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關鍵字：瓦斯爐,二手,楊石旭

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