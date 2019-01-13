酒駕撞警車逃逸惹到「霹靂小組」　8警帥氣攔阻讓他GG

▲酒駕男駕駛轎車擦撞牆壁後遭霹靂警逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名莊姓男子13日凌晨1時許酒駕開車，經過台64往板橋方向時高速行駛且搖搖晃晃，被在巡邏的保大霹靂小組發現，立即通報準備停車攔查，不料莊男先是減速假裝配合，之後又從夾縫中擦撞巡邏車想要逃逸，警方一路尾隨，在民生陸橋下莊男撞擊牆壁後被攔下，霹靂警一開門聞到濃厚酒味，酒測值達0.61mg/l，被依公共危險罪嫌帶回偵辦。

保安大隊表示，當時由分隊長待隊執行完凌晨路檢，分別駕駛2部巡邏車要返回駐地，在經過台64時，發現一輛不停搖晃的小客車，察覺有異後隨即以無線電通報另1輛巡邏車協助攔查，但前方巡邏車準備停車攔查之際，莊男先假意減速配合攔檢，隨即從夾縫中擦撞巡邏車後加速逃逸。

保大警方開啟警報器尾隨在後，後在縣民大道、民生路口將莊男撞擊攔下，員警立即下車察看，發現53歲駕駛莊男渾身酒氣，酒測值為0.61mg/l，已明顯涉犯公共危險罪及妨礙公務罪嫌，警方偵訊後將移送新北地檢偵辦；過程中，所幸並未波及其他用路人或民眾，莊嫌亦無受傷，僅有1名員警因前額擦到爆開的安全氣囊而有輕微破皮受傷情形。

此時正值歲末年終之際，許多人參加公司團體尾牙聚餐，難免會飲酒，新北保大呼籲民眾，謹守「開車不喝酒、酒後不開車」的原則，若被警方攔檢查獲酒駕，呼氣酒精濃度達每公升0.15毫克就要開罰，超過0.25毫克將依公共危險罪移送法辦。

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