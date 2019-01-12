酒測0.85開VOLVO爆頭RAV4　日「旅遊業星探」醉駕狂瀉偵訊室

▲日本旅遊達人向井桑酒駕釀禍，遭警逮捕酒測值高達0.85直接吐在派出所偵訊室。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

素有「旅遊業星探」的日籍男子，11日晚上酒後開車行經中山北路時，因未依照號誌行駛，撞上直行休旅車，造成休旅車車頭全毀，所幸車上3人並無生命危險，而肇事的男子酒測值高達0.85，警方帶回派出所後更在偵訊室狂吐。

據了解，50歲的肇事駕駛向井雖為日本人，但旅居台灣數十年，領有台灣駕照，因跑遍日本各地，素有「旅遊業的星探」之稱，也有人稱其為向井桑，在網路上常常分享日本知名景點，甚至在日本311強震感謝台灣伸出援手，在旅遊業頗具知名度。

▲日本旅遊達人向井桑酒駕撞上江男座車，江男整台車頭幾乎全毀。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，11日晚上10時許，向井開著VOLVO休旅車行經中山北路準備左轉時，但因未依照號誌行駛，又失控打滑撞上48歲的江姓男子所駕駛的RAV4休旅車，造成江男車頭幾乎全毀，而江男整個人不省人事。

警方到場發現遭撞的江男頸部受傷、同車的妻子則是腳步扭傷，而後座的女兒則無大礙，肇事的向井姓男子則站在路旁，經警方酒測後酒測值高達0.85，整個人站在路邊搖搖晃晃，甚至一度還險遭行經車輛波及。

警方將向井男子帶回派出所偵訊，向井不斷喃喃自語狂說日文，甚至在派出所偵訊室內嘔吐，讓警方相當傻眼，也將等到向井姓男子酒醒之後再釐清肇事情形。



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