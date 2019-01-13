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黨籍總檢查對參選總統有利？吳敦義駁：登記的人會去「協商」

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▲▼國民黨中常會 吳敦義 韓國瑜 侯友宜 南投縣長林明溱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨最近全面展開黨員「黨籍總檢查」，外界揣測是為了幫黨主席吳敦義參加黨內總統初選黨員投票，預先掌握黨員資料。對此，吳敦義13日上午受訪表示，「沒有什麼幫不幫助我」，國民黨提名方式有制度，過去有全民調，也有按照黨章的7成民調、3成黨員，將來如果已有登記的候選人差不多決定了，「他們會去協商」。

吳敦義表示，在決定總統候選人的方式上，過去有過全民調，後來變更為臨時黨代表大會來做否決，然後再重新徵召；過去也做過全體黨員決定、黨代表決定，也曾有7成民調、3成黨員投票決定的，有各種制度。

吳敦義說，將來如果已有登記的候選人差不多決定了，「他們會去協商」，看用哪種方法讓國民黨做一個很好、一定是公正無私的競賽規則；他強調，從九合一大選可以感覺出來，黨中央是絕對公正無私的，才能夠選出有能力、品德操守都好、有機會當選的出來選，才能贏得比較多的戰績。

至於「黨籍總檢查」，國民黨組發會主委李哲華澄清，這是依據黨章規定4年辦理一次，黨籍清查目的是為了解黨員是否有搬遷或死亡，以便進行黨籍資料的校正；而且今年總統初選時，登記角逐的參選人必須要有正確的黨員名冊，才能順利進行黨員連署，過去黨部就是沒有落實黨籍檢查工作，才屢被質疑名冊不實。

▼馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

▲▼馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

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