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35歲↑才知道！「看電影要OOO」小15歲女友聽呆　萬人曝解答：不做會被白眼

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▲▼電影院,劇院,電影,投影幕,劇場。（圖／pixabay）

▲以前看電影要做一件事，讓原PO女友聽傻。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

戲院在正片開播之前，都會播出好幾個廣告和新電影預告片；不過以前播放的可不是預告而是「國歌」，觀影的人還得起立唱國歌。一名男網友就表示，他告訴女友「以前看電影要起立唱國歌」，卻被女方回嗆「聽你在叭晡」。話題吸引熱論，不僅認證確有此事，網友也紛紛笑說「回答知道的～洩漏年齡摟～」

一名男網友在臉書《爆怨公社》表示，他跟女友說以前看電影要起立唱國歌，「她說聽你在叭晡」；並標註「#印象還有中場休息」、「#因為要換膠捲？」他也在留言處透露，他是69年次出生，女友小他15歲，會開啟這個話題，是因為看電視的時候，某電影台在廣告時間播放「電影聊天室」，「在說以前看電影有中場休息時間，我就說有啊，而且還要唱國歌呢！」

看到貼文後，許多人紛紛留言回憶當時的景象，也暴露自己年齡，「真的啊！以前電影院的椅子還是木頭做的」、「懂不懂呀你們！台灣最早的ktv耶」、「經歷過的應該都35以上了」、「不起立還會被白眼」、「以前小學時學校包場看電影更恐怖，整場全部小學生跟著唱國歌，密閉空間聽起來超震撼」、「七年級前段班有經歷過，還試過人太多，沒椅子坐，要站著看電影」、「原來，我們都那麼老了」、「演到一半還會上手寫字幕，某某某外找，某某某有你的電話」、「跟他說看個電視還要拉門，她不只覺得你在叭餔，根本在唬爛」。

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▲▼大甲鎮瀾宮信徒揮舞國旗，支持侯友宜、韓國瑜、盧秀燕。（圖／記者林敬旻攝）

▲答案就是「唱國歌」！知道的人應該都35歲以上囉 XD（示意圖／記者林敬旻攝）

還有網友曝露更多細節，讓不少沒體驗過的人直呼很新奇，「還可以邊看電影邊抽菸勒，以前就覺得那是很正常的事」、「以前電影院的膠捲是一個鋁製圓型的盒子，一部電影會有很多膠捲，不同戲院放映時間會錯開，然後跑片的就要抓緊時間送片子」、「電影院一個影廳都有兩台放映機，當上半部的膠卷快放映完畢的時候，會看到影片左或右邊出現換片記號，通常是快速閃過的白點，然後放映師再抓準時間，切換裝著下半部影片膠卷的放映機播放。基本上，正常的電影院，沒有『中場休息』這種事」。

「小時候，戲院門口的燒酒螺，綠綠芭樂串，還有最貴的烤魷魚，老闆用手捲動機器，魷魚變成魷魚捲，塗上甜醬烤香香，放入白色澎澎的紙袋內，啊～好好吃呀…當年看電影的最高享受」、「國歌就算了…還有一部國父傳，『規定』『強制』『全校』都要去看」、「以前第一次在水湳大戲院看電影就有，還記得我第一次到戲院看的電影是周星馳演的濟公～那時不流行爆米花，都吃OO鱈魚香絲」。

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關鍵字：電影,戲院,影城,國歌,爆怨公社

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