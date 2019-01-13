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尪爽睡露美腿！3寶媽心酸「我暗咪摸擠奶…」　千人笑翻認證：坐月子胖老公

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲怎麼坐月子的是媽媽，爽睡的卻是爸爸啦 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

女孩子在生產過後都會坐月子，有人會回家給家人照顧，但現在更多女生傾向到月子中心，因為可以好好休息。一名女網友忍不住大呼「月子中心實在是個良善機構」，讓人睡得超香甜超舒適，但對象並不是她，而是「老公大人」。看到照片後，其他人紛紛笑喊「這個爸爸你很累喔」、「傳說中0作用豬隊友」。

一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出老公的照片，文中讚嘆「月子中心實在是個良善機構」，因為「看我老公睡成這樣就知道了」。看看照片，月子中心提供的床整套都是純白色，看起來就讓人覺得乾淨又舒服，躺在上面的人此刻正用棉被緊緊的裹住身體，僅露出一隻小腿露在外面。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這位「辣爸」，您的美腿露出來了哦！（圖／翻攝自爆怨公社）

不過這可不是哪位辣媽的美腿，而是原PO老公正爽睡在床上。女網友直呼，「我只能暗咪摸擠奶+吃飯」，而且老公不僅睡成這樣，還有跟她說「我要好好坐月子」，讓她直冒問號、大翻白眼。她也在留言處透露，這是2人的第3胎，老公真的很會睡，還曾一覺到下午5點，「送餐阿姨進來都怕吵醒他」。

看到照片後，其他人都笑翻，「所以是誰在做月子」、「感覺之後應該會想吃妳的月子餐了」、「錢都花了，當然要躺好躺滿」、「他沒擠奶會塞奶，怎麼好好坐月子！快幫他擠」、「記得叮嚀妳老公一個月不能洗頭」、「這是第一胎新手爸爸的福利，以後生第二胎只能乖乖在家陪大寶睡」、「難怪有的老公挑月子中心比老婆還認真」。

不少人則熱論「老婆坐月子、胖的是老公」的傳聞，「坐月子，發胖的都是另一半」、「原來媽媽坐月子，爸爸會胖的都市傳說是真的」、「老婆做月內，老公做月外…滿月後，老公補好補滿」、「好吃又好睡！在月子中心養胖了」、「我老公也是，吃的比我還好，PS都搬過去玩了，做完月子他還胖了」、「通常月子中心作最好的8成都是老公」。

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關鍵字：月子,月子中心,懷孕,老公,爆怨公社

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