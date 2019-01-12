　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

要跟教練「超友誼」才會變強…日田徑教練傳性侵女學生　還想邀媽媽一起

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼性侵,創傷,強暴,性愛,上床,嘿咻。（圖／取自pixabay）

▲日本知名田徑教練，遭爆涉嫌性騷、性侵多名女學生。（圖／取自pixabay）

國際中心／綜合報導

日本媒體披露，日本田徑聯盟（田協）旗下專門培養奧運選手的田徑隊教練，過去在地方高中擔任教練時，涉嫌多次對女學生伸出狼爪，甚至還要求與女學生的母親發生性關係，引起日本社會譁然。

日本田徑教練秋本純男（43歲）畢業於順天堂大選，過去曾是鉛球選手，在日本田徑界小有名氣。秋本純男自選手身份退役後，執教於日本一所有名的田徑強校；由於執教能力獲得體壇公認，日本田協因此邀請他出任奧運會強化訓練部的青少年隊教練。2017年第二屆亞洲青少年田徑錦標賽於曼谷舉行時，秋本純男也以幹部身份隨隊。

去年12月，有受害者向週刊爆料，稱秋本過去在宮崎縣一所高中擔任田徑教練時曾對多名女學生性騷擾，不僅對學生上下其手，還透過通訊軟體狂發諸如「可愛」、「好喜歡妳」、「我想妳」等曖昧對話，甚至要求與學生的母親發展「愛人關係」。

被害人表示，自從高一加入田徑校隊後，秋本純男就經常招待她到家中作客，尤其週末會熱情邀請學生到家中烤肉、留宿。由於秋本的妻子和其他學生都在場，因此起初她也不以為意。

為了讓家住比較遠的學生方便訓練，秋本將自家一部份房間充當女學生宿舍。荒唐的是，秋本嚴格禁止田徑隊選手談戀愛，同時卻向女學生灌輸，「如果不和教練發展超友誼關係，是不可能會變強，不可能贏得比賽的，這是世界田壇的一項定理」，這樣的觀念。

被害人說，田徑隊到外地比賽時，秋本曾在晚上單獨將她叫到飯店房間，用手伸進她衣服內做精油按摩。最初，她還覺得沒什麼，但後來漸漸覺得不對勁，因此開口拒絕。

被害人又說，某次深夜11時全體選手集會結束後，秋本將她單獨留下，質問她是否在與其他男生約會。被害女學生認為這是私事，教練無權過問，卻被秋本逼問至凌晨2時許，還遭威脅如果繼續和別人談戀愛就會被踢出田徑隊。女學生回說，「那沒關係，你就讓我回去」，沒想到卻被秋本強行抱住不放，還被派攬住他的腰部。

媒體踢爆，不止一名女學生遭秋本侵犯，且被害人都被威脅不准告訴家長，否則就不能再待在田徑隊。東京即將舉辦2020奧運會之際，這起事件也震驚了日本體壇。宮崎縣教育委員會已經著手進行調查；日本田徑聯盟則尚未對此事發表回應。

ET快訊
影／7000元養2孫！486先生霸氣「養祖孫」兒福聯盟急聯繫
臨死前網友「最後悔的事Top20」 嫁錯人排第5你中幾項
工程師想追27歲上進妹！猶豫「學店有單純的？」網打醒

關鍵字：秋本純男,田徑,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

要跟教練「超友誼」才會變強…日田徑教練傳性侵女學生　還想邀媽媽一起

敘利亞怒控以色列「夜襲」大馬士革　飛彈擊中機場倉庫

「現實版鋼鐵人」馬斯克深夜秀「復古電影感」火箭　可載人上月球和火星

慧眼看天下／中美貿易磋商　談判獲正面進展

油罐車翻覆！貪心民眾衝上前撈油...下秒「惡火轟天爆」60人燒成灰燼

18歲少女稱家人虐逼婚！遭大使館攔急反鎖房間　投奔逃向加拿大

偷吃農舍水果…20隻獼猴遭下毒　口吐白沫、叮滿蒼蠅慘死

更新／巴黎中心爆炸「2消防殉職」！　麵包店氣爆已知47傷

怒秀0元薪資單！40位邁阿密機場人員「裝病罷工」...G航廈提前關閉3天

慧眼看天下／陸副總理現身、金正恩訪陸　如何影響中美貿易戰談判

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

大根突襲睡醒素顏真面目　熊熊超兇睡衣「正面趴床」>///

許莉潔x信合飆《千年之戀》　唱完嗨翻....全體起立

夫婦3年零浪費！自製牙膏、洗髮水 打造「環保貓旅館」每月垃圾僅104克

五月天怪獸一句話噹爆阿信　看冠佑一直被「殺」...有一種爽感！

大飛對楊晨熙一見鍾情　 驚呼：哇！太像蔡依林了吧！

要跟教練「超友誼」才會變強…日田徑教練傳性侵女學生　還想邀媽媽一起

敘利亞怒控以色列「夜襲」大馬士革　飛彈擊中機場倉庫

「現實版鋼鐵人」馬斯克深夜秀「復古電影感」火箭　可載人上月球和火星

慧眼看天下／中美貿易磋商　談判獲正面進展

油罐車翻覆！貪心民眾衝上前撈油...下秒「惡火轟天爆」60人燒成灰燼

18歲少女稱家人虐逼婚！遭大使館攔急反鎖房間　投奔逃向加拿大

偷吃農舍水果…20隻獼猴遭下毒　口吐白沫、叮滿蒼蠅慘死

更新／巴黎中心爆炸「2消防殉職」！　麵包店氣爆已知47傷

怒秀0元薪資單！40位邁阿密機場人員「裝病罷工」...G航廈提前關閉3天

慧眼看天下／陸副總理現身、金正恩訪陸　如何影響中美貿易戰談判

北宜小山丘擊落保時捷！女出院「全額付現」再買一輛：這次選敞篷Boxster

猛龍過江／助彰師大登盟主　楊宗燁直呼解脫了

亞足賽／伊朗梅西梅開二度退越南　兩戰狂進7球提前晉級

STi套件信仰加持！速霸陸Forester＆Impreza原廠改裝版問世

NFL／牛仔挑戰公羊　頂尖跑鋒正面對決

吃宵夜會導致罹患胃癌？觀念NG！「吃什麼」才是重點

快訊／陝西煤礦「井下冒頂」坍塌　至少20人受困礦中

NFL／50達陣四分衛來了！　酋長、小馬季後賽火力比拚

猛龍過江／逐步刪減負能量　劉威廷告別低潮

小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！　趴胸畫面曝光…網友全暴動

國際熱門新聞

蟒蛇泡水試圖「淹死511隻壁蝨..

男護士酒醉接生　扯斷嬰頭「只拿..

業務不爽遭罵妓女　掀裙讓奧客看..

剖腹產完傷口裂　她腸子全滾出來

開槍擊斃小三　正宮路邊喝啤酒淡..

彭博：億萬女富翁大多靠離婚致富

黑心加油站灌了80%的水！　加..

巴黎驚傳爆炸巨響　至少20傷

嬰兒出生被「斷頭」慘卡子宮！

悲歌！世界最醜老虎 悲憤到撞..

新婚夜硬上女兒！狼父不顧新娘睡..

遞水姐火辣內衣／比基尼照曝光！

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

10歲女輕生：想讓媽成為最幸福..

更多熱門

相關新聞

比去年晚12天！東京都心終於降初雪

日本東京管區氣象台12日表示，東京都心於同日上午10時40分觀測到初雪，當時正於千代田區觀測地點的氣象台職員以目測方式，確認零星降雪。據悉，此次初雪比以往平均時間晚了9日，比起前一年則晚了12日。

日本奧委會主席被控涉貪　行賄取得奧運主辦權

旅日注意！日本A型流感病例破百萬

入棺3分鐘！日本「死亡體驗營」成潮流

女偶像險遭性侵　公司竟逼她道歉

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

她酸工人月入45K太少　臉書遭灌爆

蟒蛇泡水試圖「淹死511隻壁蝨」

妻用老公送的圍巾上吊亡　夫下班回家抱屍痛哭

17歲少女泡湯昏倒「家醜房事」穿幫！表哥狂冒汗

台中「女模級警花」　男友身分曝光

7000元補助養2孫女！78歲嬤淚：讓她去畢旅

打手槍要多頻繁　唐朝醫神這樣說

全智賢堅持和車太鉉交換鞋穿的意義

「霸凌者燒死我爸媽⋯」少女報復同學血染雪地

女童搭堆高機遭輾斃！嬤目睹崩潰

貴婦奈奈交往幼齒高中生　坦言體力差不常嘿咻

骷顱狗蛻變燦笑汪　惹哭45萬網友

「滴姐」正臉曝光！　蔡阿嘎：太正

工程師打LOL「白嫩渾圓」滿出來

軍官報復被狗追　繩綁曝曬7小時

更多

最夯影音

更多

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面